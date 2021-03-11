LG, Almanya için oluşturduğu internet sitesinde güncelleme yaptı. Yapılan bu güncelleme, Android 11 güncellemesinin LG telefonlara ne zaman geleceğini gösteriyor. LG'nin güncelleme takvimi, kullanıcıların tepkisine yol açabilecek düzeyde.

Bir süre önce akıllı telefon sektöründen çekileceği iddia edilen LG, akıllı telefon kullanıcılarını doğrudan etkileyecek bir açıklama yaptı. Almanya için oluşturduğu internet sitesini güncelleyen LG yetkilileri, bu güncellemeyle akıllı telefon modellerinin ne zaman Android 11 güncellemesi alacağını ilan etmiş oldular. Ancak bunun bir güncelleme listesinden ziyade, güncellememe listesi olduğunu açıkça beyan edebiliriz.

Aslına bakacak olursak LG, güncelleme konusunda genel olarak iyi bir şirket değildi. Ancak 2021 yılı, güncellemelerin rekor düzeyde yavaş olacağı bir yıl olacakmış gibi görünüyor. Çünkü LG'nin Almanya internet sitesinde yer alan bilgiler, 2021'in ilk çeyreğinde yalnızca iki telefon modelinin Android 11 güncellemesi alacağını gözler önüne seriyor.

VELVET 5G ile G8X, Android 11 alacak ilk cihazlar olacak

LG'nin internet sitesinde yer alan bilgilere yalnızca VELVET 5G ile G8X modelleri, 2021'in ilk çeyreğinde Android 11 güncellemesi alacaklar. Ancak VELVET 4G ile G8S kullanıcıları, üçüncü çeyreğe kadar güncelleme bekleyecekler. Bu süreçte Android 12'nin duyurulacak, belki de bazı cihazlara ulaşmış olacak. Ayrıca, K42, K52 ve LG Wing ise 2021'in son çeyreğinde Android 11 güncellemesi alacak modeller olarak karşımıza çıkıyor.

LG, akıllı telefonlarına ilişkin bir güncelleme takvimi yayınlamış olsa da bu takvimin öncelikle Almanya için bağlayıcı olduğunu belirtelim. Yani başta Türkiye olmak üzere diğer ülkelerde bu durum değişebilir. Ancak bu konuda resmi bir açıklama olmadığı için Türkiye'deki kullanıcıların ne zaman güncelleme alacakları ile ilgili açıklamalarda bulunmak pek de mümkün değil. Her şeye rağmen en iyi ihtimal, Almanya programının diğer ülkelerde de geçerli olacak olmasıdır...