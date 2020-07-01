LG CEO’sundan Yuvarlanabilir Akıllı Telefon Açıklaması

Katlanabilir akıllı telefonları unutun. LG CEO’su Kwon Bong-seok, bugün yaptığı açıklamada “yuvarlanabilen” bir akıllı telefona dair açıklama yaptı. Telefon gelecek yılın başlarında karşımıza çıkabilir.

Son yıllarda akıllı telefon üreticileri katlanabilir modellere yatırım yapıyor. Bu modellerin nasıl gözükeceğine dair temel bir yaklaşım yok. Her firma kendine farklı bir yöntem seçiyor ve farklı bir tasarım kullanıyor.

LG ise bu yeni ürünlere çok daha farklı bir açıdan yaklaşıyor. Geçtiğimiz dönemde Apple’ın yeni bir yuvarlanabilir akıllı telefonu ortaya çıkmıştı. Bu patentlerden birinde parşömenleri hatırlatan bir cihaz görüyorduk.

LG üretime başladı

Güney Kore’den gelen haberlere göre LG, daha şimdiden yeni cihazın prototipi üzerinde çalışmaya başladı. Çoğu ürün, üretimden önce üç dört defa testten geçiyor ve her seferde 1000-2000 adet kadar cihaz üretiliyor.

Bu yuvarlanabilir akıllı telefon ekranları, gerekli anlarda ekranın yanlara doğru genişleyebilmesini sağlıyor. Yan taraflarda bulunan tüp benzeri yapılara sarılan ekran daha sonra bir parşömen gibi açılıyor. Esnek OLED’ler kullanılan ekranlar olmadan bu telefonların yapılması mümkün değil.

Çinli ekran üreticisi olan BOE, yeni ekranlar için LG Electronics ile birlikte çalışıyor. Teknoloji firmalarının yeni teknolojiler için AR-GE bölümleri arasında iş birliği sağlaması çok sık gördüğümüz bir durum. Özellikle yeni teknolojiler için farklı uzmanlıklar bir arada kullanılıyor.

Yuvarlanabilir ekranlar yapılabilir mi?

Teknik olarak yuvarlanabilir ekranlar üretmek, katlanabilir ekranlar üretmekten daha zor değil. Hatta raporlara göre katlanabilir telefonlardan daha kullanışlılar. Katlanan ekranların aksine genişleyen ekranlar basıncı daha geniş bir alana yayabiliyor.

Samsung, Huawei ve LG gibi firmalar, bir sonraki önemli akıllı telefon atılımını gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Bu amaçla da pek çok farklı tasarım geliştiriliyor. Daha önce de benzer yuvarlanabilir ekranlı telefonlar görmüş olsak da ilk kimin bu cihazları üreteceği şimdilik bilinmiyor. Peki yeni nesil ekranlar hakkında sizin görüşleriniz nedir? Yeni genişleyebilir ekranlara sahip telefonları kullanır mıydınız?