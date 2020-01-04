Akıllı telefon üreticisi LG’nin geçtiğimiz sene piyasaya sürdüğü akıllı telefonu LG G8’in halefi olacak model ortaya çıktı. LG G9’un sızdırılan görüntüleri, yeni telefonun tasarımını gözler önüne serdi.

Güney Koreli teknoloji devi LG, son zamanlarda akıllı telefon sektöründe pek de başarılı bir süreç geçirmiyor. Piyasaya sürdüğü akıllı telefon modelleriyle istenilen ilgiyi yakalayamayan LG, bu gidişatı değiştirmeye ve akıllı telefon sektöründeki eski popülaritesini elde etmeye çalışıyor. Geçtiğimiz senenin başlarında piyasaya sürülen ve yine fazla ilgi çekmeyen LG G8’in halefi olacak akıllı telefon modelinin görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntüleri ortaya çıkan LG G9’un tasarımı net bir şekilde görülebiliyor. 6,7 inç ila 6,9 inç arasında olması beklenen ekranda içerisinde bir adet kamera barındıran bir damla çentik bulunuyor. Cihazın ekranının altında ise bir adet parmak izi tarayıcı olduğu düşünülüyor. Ön tarafında bir adet kamera sensörü bulunan cihazın arkasında ise dörtlü kamera kurulumu bulunacak ve bu kamera kurulumunun kenarında bir adet LED flaş bulunacak.

LG G9’un gücünü Snapdragon 865 yonga setinden alacağı planlanıyor

Tasarımı gözler önüne serilen LG G9’un teknik detaylarıyla ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı ancak bazı tahminler bulunuyor. İçerisinde minimum 4 GB RAM barındırması beklenen akıllı telefonun gücünü Qualcomm Snapdragon 865 yonga setinden alması bekleniyor. Bunun dışında ise LG’nin yeni akıllı telefon modeli ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor.

LG’nin yeni akıllı telefonu LG G9’un boyutları da belli oldu. Raporlara göre LG G9’un boyutlarının 169,4 x 77,6 x 8,8 mm olacağı belirtiliyor. 3,5 mm kulaklık girişine sahip olan akıllı telefon, bağlantı için üzerinde USB-C şarj girişi barındırıyor. Bunların yanı sıra LG G9’un SIM girişi cihazın üst tarafına yerleştirilmiş ve cihazda bir adet de Google Asistan düğmesi bulunuyor.