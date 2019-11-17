LG, Gizemli Bir Bütçe Dostu Telefonun İzinlerini Aldı

LG, akıllı telefon pazarında işler istediği gibi gitmese de teslim bayrağını çekmiş değil. Firma, yeni bir bütçe dostu telefon için FCC’den gerekli izinleri aldı.

Akıllı telefon pazarına aslında ilk giren markalar arasında yer alan LG, zaman içerisinde hem Samsung’un hem de Çinli üreticilerin baskılarıyla gerilemeye başlamıştı. Firma, yakın zamanda Orijinal Tasarım Üreticisi adını verdiği bir modeli kullanacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından firmanın yeni bir telefonu hakkında bilgiler ortaya çıktı.

Şimdi LG yeni bir bütçe dostu telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Özellikle giriş seviyesindeki kullanıcılara hitap etmesi beklenen cihaz, ABD Federal İletişim Komisyonu’ndan (FCC) gerekli izinleri aldı. Telefonun model numarası LM-X210LMW olarak açıklandı.

Gizemli telefon giriş seviyesinde olacak

FCC kayıtlarında telefonun damla çentikli olacağını ve başlangıç seviye kullanıcılara hitap edeceğini görüyoruz. Öte yandan ne yazık ki patent hakkındaki açıklamalarda telefonun özellikleri belirtilmiyor. Resmi olarak açıklanan görüntüler ise cihazın tasarımı konusunda fikir veriyor.

Telefonun ön tarafında tek parça bir ekran ve bu ekranın ortasında da bir damla çentik yer alacak. Arkada ise tek kameralı bir düzenek bulunuyor. Cihazın arka kısmında parmak izi okuyucu yok. Başlangıç seviyesi bir telefon olacağı için bu cihazda ekrana gömülü bir sensör olması da pek beklenmiyor.

İsmi henüz bilinmeyen cihazın arka kapağı çıkabiliyor. Bu da akıllara değiştirilebilir batarya fikrini getiriyor. Telefonun alt kenarında, USB Type-C’lere uygun bir giriş kısmı bulunuyor. Ayrıca mikrofon ve hoparlör de bu kısımda bulunacak. Telefonun üst kısmında ise 3,5 mm kulaklık girişi yer alıyor.

Cihaz henüz Geekbench gibi test sitelerinde yer almadı. Bu da yeni LG telefon hakkında yakın zamanda yeni haberler göreceğimizin habercisi olarak kabul ediliyor.