LG’nin 5G Destekli Telefonunun Görüntüleri Ortaya Çıktı

LG'nin ilk 5G destekli cihazının görüntüleri gün yüzüne çıktı.

LG’nin ilk 5G telefonunu bu ayın sonunda Barcelona’da tanıtması bekleniyor. Bu sabah güvenilir sızıntı kaynaklarından Evan Blass’ın yayınladığı fotoğraflar aracılığıyla LG V50 ThinQ 5G cihazının tasarımı hakkında bilgi sahibi olduk.

Fotoğrafın karanlık olması sebebiyle görmek zor olsa da telefonun çentiksiz bir ekranı olduğu görülebiliyor. Üstteki küçük çerçeve içerisine gerekli her şeyi konumlandıran cihaz, önde iki adet kameraya yer vermeyi de başarmış.

MWC 2019’da tanıtılması beklenen cihazın teknik özellikleri resmi olarak açıklanmamış olsa da içerisinde Snapdragon 855 mobil platformunu ve Snapdragon X50 5G modemini barındırması bekleniyor. Cihazda 4.000 mAh’lik bir bataryayı görmemiz de mümkün.

Böyle bir teknolojiden bahsedince tabii ki cihazın fiyatı hakkındaki sorular çoğalmaya başlıyor. 4G bağlantıdan 20 kat daha hızlı bir bağlantı hızını kullanıcılarına sunan 5G haliyle daha pahalı olacak. Fiyata geçmeden önce şunun örneğini vermekte fayda var: 4G bağlantıyla bir filmi indirmeniz 7 dakika sürerken 5G ile bu süre 6 saniyeye inecek.

Bu ayrıntıyı da verdikten sonra cihazın fiyatına geçebiliriz. Şu an için net bir fiyat belirlenmemiş olsa da cihazın 1.165 dolar ila 1.350 dolar arasında bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.