LG G8 ThinQ’in OLED Ekranı Amplifikatör de Olabilecek

LG G8 hakkında ortaya çıkan pek çok söylentiden biri, telefonun Sound on Display özelliğine sahip olacağı yönündeydi. Koreli firma bu teknolojinin kullanılacağını resmi olarak doğruladı.

LG G8 hakkındaki söylentiler yavaş yavaş yerlerini resmi açıklamalara bırakmaya başladı. Son yapılan açıklama ise LG Newsroom’da yapıldı.

LG G8 ThinQ, bünyesinde Crystal Sound OLED (CSO) adlı bir teknoloji bulunduracak.

LG tarafından geliştirilen CSO, OLED ekranı bir çeşit amplifikatör olarak kullanarak telefonun ses çıkışını arttırıyor. Ayrıca sesler daha temiz, ayırt etmesi daha kolay hale geliyor ve altta kalan müzikal notaları takip etmek daha kolay oluyor.

Koreli üreticinin açıklamalarına göre telefonla Stereo playback yapmak da mümkün. LG telefonun temiz, minimalist bir görünüşü olduğunu da söylüyor ancak ekranda bariz bir çentik bulunuyor.

Gönderi ayrıca LG G8 ThinQ’in OLED ekranı olacağını da doğrulamış oldu. G8 bu açıdan -G Flex hariç- serinin kalanından farklı olacak. G Flex dışındaki G serisi modellerinde LCD ekran kullanılmıştı.

LG yeni telefonu için birkaç farklı ses özelliği daha tanıttı. Tanıtılan özellikler arasında Quad DAC donanımı, Boombox Hoparlör ve de MQA desteği var. Telefonda 3D ToF ön kamera bulunacak.

LG G8 ThinQ, teknolojik açıdan bakıldığında oldukça etkileyici bir cihaz olacak gibi duruyor. Koreli firmanın telefonu yakın zamanda duyurması bekleniyor.