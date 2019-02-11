BTK, ülkemizde faaliyet gösteren telekomünikasyon devlerine farklı şehirlerde 5G denemesi yapabilmeleri için izin verdi.

Bir sonraki bağlantı altyapısı olan ve yepyeni teknolojilere imkan sağlayacak 5G teknolojisi, yavaş yavaş kullanıma hazırlanıyor. Bu yıl ilk 5G destekli telefonların piyasaya çıkması bekleniyor. Dünyanın çeşitli yerlerinde başarılı 5G bağlantı denemeleri de gerçekleştirildi.

Ülkemizde ise Turkcell İstanbul ve İzmir’de, Vodafone Türkiye İstanbul ve Ankara’da, Türk Telekom ise yalnızca İstanbul’da 5G denemeleri yapabilecekler.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'a verdiği izinler kapsamında, yıl sonuna kadar 5G denemelerine izin verdi. Turkcell’in çalışmalarında İstanbul ve İzmir’de 3,5 GHz ve 26 GHz, Vodafone’un çalışmalarında İstanbul ve Ankara’da 3,5 GHz ve 3,7 GHz, Türk Telekom'un çalışmalarında ise İstanbul’da 3,5 GHz bandında 5G bağlantı denemeleri yapılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan, ülkelerin 2020’de 5G’ye geçmeyi hedeflediklerini ve Türkiye’nin de “bu alanda standart belirleme dahil kural koyucu öncü ülkelerden biri olmak istediğini” ifade etti.

Bakan Turhan, şehirlerdeki hizmeti kırsala da götürmek için “Evrensel Hizmet Fonu”ndan yararlanarak pek çok uygulama yaptıklarını söyledi. Turhan, bilişim ve teknolojideki hıza da vurgu yaptı ve "Bizim de durmadan kendimizi yenilememiz gerekiyor. Bu, anlık, dakikalarla eskiyen bir sektör. Geliştirdiğiniz bir ürünü geliştirmeye devam etmezseniz, ertesi gün bir başkası daha iyi bir ürünü piyasaya sürebiliyor." dedi.

Bakan sözlerini, "Yıl sonuna kadar devam edecek denemeler için verilen izinlerde, yerli üretim kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların önemi de dikkate alınarak, deneme sürecinde yerli üreticilerle işbirliği şartı getirildi. 5G'ye geçiş sadece söylemle olmaz, araştırmalar yapılması ve ürünler geliştirilmesi gerekiyor. 2020'de bu teknolojiye geçişi hedefleyen ülkemizin, yaptığı araştırmalar ve geliştirdiği ürünlerle bunu başarmasını hedefliyoruz." şeklinde sonlandırdı.