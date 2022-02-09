Çanakkale Köprüsü'nün Kaç Milyara Mal Olacağı Açıklandı

26 Şubat'ta açılacak 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili konuşan Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, köprünün toplam maliyetinin 3,1 milyar euroyu aşacağını söyledi. Özdemir'e göre başka kimse, bundan daha ucuza köprüyü yapamazdı.

İnşaatına bir süredir devam edilen ve 26 Şubat'ta açılacağı duyurulan 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili açıklamalarda bulunuldu. Projenin yapımını üstlenen Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir tarafından yapılan açıklamalarda, köprünün toplam maliyetinin 3,1 milyar euroya ulaştığı ve başka kimsenin bundan düşük fiyata köprüyü yapamayacağı ifade edildi. Ebru Özdemir, "Bu kadar iddialıyım." dedi.

Önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak köprünün maliyeti ile ilgili yapılan açıklamalarda, başlangıç maliyetinin 3 milyar euro olarak hesaplandığı ancak toplam bedelin 3,1 milyar euroya ulaştığı ifade edildi. Otoyol geçiş ücretinin 15 euro olmasıyla ilgili de konuşan Ebru Özdemir, alınacak ücretten memnun gibi görünüyor.

"Kim olursa olsun, 3,1 milyar eurodan daha aşağıya yapamazdı"

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

"Maliyeti 3 milyar euro olacaktı. Bu rakam 3,1 milyar euroyu geçecek. Bunun 2,2 milyarı kredi, ortaklar olarak başlangıçta 900 milyon euro koyduk. Ancak şu anda ilave 300 milyon euro maliyet oluştu. Bunu 4 ortak olarak ödeyeceğiz. Şunu da söyleyeyim, kim olursa olsun, bu otoyolu ve köprüyü 3,1 milyar eurodan daha aşağıya yapamazdı. Bu kadar iddialıyım.

(15 euroluk geçiş ücreti ile ilgili olarak) Belirlenecek rakamın işletme giderlerinin de altında olmaması lazım. Çalışıyoruz, alınan para kredi ödemesine gidiyor. Yap-İşlet-Devret modeli Türkiye'de çok tartışılıyor. Ama bu şekilde işler hem kaliteli hem de kısa sürede yapılıyor. Dolayısıyla modelde sıkıntı yok. Ani devalüasyon nedeniyle geçiş ücretleri pahalı geliyor."