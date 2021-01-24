LinkedIn, Kullanıcıları İçin İki Yeni Özellik Getirdi

İş dünyası odaklı geliştirilen bir sosyal medya platformu olan LinkedIn, bünyesine yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Kullanıcılar, bundan sonra paylaşımlarına kimlerin cevap verebileceğini seçebilecek.

İş dünyası odaklı geliştirilmiş bir sosyal medya platformu olan LinkedIn, oldukça geniş bir kullanıcı havuzuna sahip. Ancak bu geniş kullanıcı havuzuna kullanıcı dostu bir deneyim sunup sunmadığı konusunda tartışmalar var.

Geliştiriciler de platformda daha iyi bir deneyim sunmak için yenilikler sunmaya devam ediyor. Hatta LinkedIn'in Facebook ve Twitter karışımı bir noktaya geldiğini ifade edenler de bulunuyor. Üstelik bu söylemleri artıracak yeni bir özellik daha geldi.

LinkedIn'e yeni özellik

Daha önce hikâyeler özelliğini kullanıcılara sunan LinkedIn, yeni bir özellik daha getiriyor. LinkedIn kullanıcıları artık yaptıkları paylaşımlara kimlerin cevap verebileceğini, kimlerin yorum yapabileceğini seçebilecekler.

LinkedIn, uygulamalarının Twitter'a göre daha kısıtlayıcı olsa da kullanıcılarına daha fazla kontrol vermenin önemli olduğunu belirtti. Ayrıca "Paylaşımlarınızı kimler görebilsin" özelliği de tekrar elden geçirildi. Buna ek olarak "sessize alma" seçeneği de yine kullanıcılara sunuldu.

Aslında adından da anlaşılabileceği gibi sessize alma özelliği sayesinde akışınızda bulunan bir kişiyi ya da bir sayfayı sessize alabiliyorsunuz. Sessize alma özelliğini kullanabilmek için yapılan paylaşımın sağ üst köşesinde bulunan üç noktaya tıklayıp çıkan seçenekler arasından sessize al seçeneğine dokunmak yetiyor.

Bir tür engelleme gibi çalışan bu sessize alma özelliği sayesinde görmek istemediğiniz bir kişiyi ya da sayfayı akışınızdaki kişiler paylaştığında ya da o kişiye/sayfaya yorum yaptığında görmeyeceksiniz. Peki, siz LinkedIn'e gelen yeni özellikler hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.