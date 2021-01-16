LinkedIn, Türkiye'ye Temsilci Atayacağını Açıkladı

Profesyonel sosyal iş ağı LinkedIn, geçtiğimiz aylarda yürürlüğe giren Sosyal Medya Yasası kapsamında Türkiye'ye temsilci atayacağını açıkladı. LinkedIn yaptığı açıklamada, kullanıcılarına güvenilir bir platform sunmanın görevi olduğunu belirtti.

Ülkemizde 1 Ekim 2020'de yürürlüğe giren ve 'Sosyal Medya Yasası' olarak bilinen 7253 sayılı Kanun'a göre Türkiye'de günlük erişimi 1 milyonu geçen tüm sosyal ağların ülkeye temsilci ataması gerekiyor. Bu kapsamda YouTube, TikTok, VK ve Dailymotion geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye temsilci atadıklarını açıklamışlardı. Listeye katılan son platform ise LinkedIn oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, LinkedIn'in temsilci atayacağını bildirmesi haberini Twitter üzerinden paylaştı ve 'Diğer sağlayıcılardan da aynı hassasiyeti bekliyoruz' ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamasında Sayan, 'Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tıpkı Avrupa Birliği vatandaşları gibi taciz, siber zorbalık, taklit hesap, özel hayatın gizliliğini ihlal igibi şikayetlerini artık direkt muhataplarına iletecek. Sağlayıcılar da vatandaşlarımızın taleplerini en hızlı şekilde çözüme kavuşturacak. Sağlayıcılara çağrımız reklam yasağı ya da bant daraltma cezası gelmeden temsilcilerini ülkemizde görevlendirmeleri. Unutmadan; reklam yasağının uygulamasını BDDK, TCMB, VDK ve ilgili tüm kamu kurumları hassasiyetle denetleyecek. Reklam veren şirketlere ayrıca ceza kesilecek.'' şeklinde konuştu.

Amaç vatandaşlarımızın taleplerinin yerine getirilmesi:

Yürürlüğe giren kanunun amacının kimseyi hizmetlerden mahrum etmek olmadığını belirten Sayan, 'Daha önce de belirttiğimiz gibi amacımız ne sosyal ağ sağlayıcılarının ne de vatandaşlarımızın ülkemizde sağlanan hizmetlerden mahrum kalmaları değil. Bizler sadece ve sadece ikirciliğin ortadan kalkmasını ve vatandaşlarımızın taleplerinin yerine getirilmesini bekliyoruz.' şeklinde konuştu.

Facebook, Instagram ve Twitter henüz temsilci atamadı:

Yasanın yürürlüğe girmesinden bu yana henüz temsilci atamayan Facebook, Instagram ve Twitter gibi platformlar para cezalarının ardından son olarak reklam yasağı ile karşı karşıyalar. Eğer bu platformlar ülkemizde temsilci atamazsa, bu platofrmlara reklam verilmesi yasaklanacak.