“Sıvı Ölüm” olarak Türkçeye çevirebileceğimiz “Liquid Death”, isim olarak kulağa korkutucu gelse de aslında dünyanın en masum içeceklerinden biri ve arkasında inanılmaz bir pazarlama tekniği yatıyor!

Fark etmeseniz bile sürekli içtiğimiz bir içeceği barındıran Liquid Death, başka markaların pazarlama teknikleriyle dalga geçmek amacıyla ortaya çıktı ve hedefini gerçekten de başardı.

Hazırsanız bu metal, punk-rock temalı içecek kutularının içinde ters köşe yapacak ne olduğuna ve tam olarak ne amaçla üretildiklerine bir bakalım.

Markanın çok hızlı büyümesi herkesi şaşırtıyor.

2017’de kurulan marka, o kadar popülerleşti ki küresel satışlarda 263 milyon dolara sahip olmasının yanı sıra ABD ve İngiltere’de 113.000 perakende satış noktasına ulaşması hedefleniyor. Markanın TikTok ve Instagram’da ise milyonlarca takipçisi var ve ilgi çekici videoları epey izleniyor.

“Ee, demek ki başarılı içecekler üreten bir marka. Neden bu kadar şaşırdınız ki?” diyorsanız size, bu "serseri" kutulara sahip Liquid Death’in içinde ne olduğunu söyleyelim: Saf su!

Diğer markalarla alay ediyorlar!

Sağlıksız markaların pazarlama teknikleriyle saf su satan marka elçisinin söylediğine göre kurumsal pazarlamayla dalga geçmeye çalışıyorlar.

Ayrıca alkollü bir arkadaş ortamında vakit geçiriyorsanız ve içki içmeyen tek kişi sizseniz plastik su şişesinden su içmek ya da diğer daha az “havalı” içecekleri tüketmek yerine bir Liquid Death sipariş edebiliyorsunuz.

Zaten Liquid Death’in kurucusu Mike Cessario’nun aktardığına göre de içecek, tam olarak bu amaçtan ortaya çıktı. Alkolsüz içecekleri bira kutusuna benzer bir kutuya koyunca imajına zarar vermek istemeyen biri için olumlu bir psikolojik etki yaratıyor. Cessario’nun pazarlamaya dayanan kariyerine bakınca böyle bir fikir üretebilmiş olmasına şaşırmamak gerek.

Çok basit gibi görünen bir fikir olsa da aslında zekice bir girişim.

Herhangi bir su markasının sosyal medya hesaplarını takip etmezsiniz değil mi? En azından “Ben şu markadan farklı su içmem, tadı değişiyor.” diyen su markası fanlarından değilseniz etmezsiniz. Ancak az önce bahsettiğimiz üzere Liquid Death, milyonlarca takipçiye ulaşmayı başarabilen bir marka.

İlerleyen zamanlarda markanın ürünleri çok daha fazla çeşitlenebilir.

Marka, gelişen tüketici zevkine hizmet etmek için alkolsüz içecek piyasasında ürün yelpazesini genişleterek buzlu çay ya da soda gibi ürünler de üretmeye başladı. Peki Türkiye’de olsaydı siz tercih eder miydiniz?

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