Resmî Gazete'de yayımlanan kararla liselere sınıfta kalma uygulaması geri getirildi. Artık öğrenciler, 6 ve üstü dersten kalırsa üst sınıfa geçemeyecekler.

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni bir yönetmelik yer aldı. "Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", bir süredir gündemde olan sınıf tekrarı konusuyla ilgili hususlara açıklık getiriyor.

Ülkemizdeki lise öğrencileri, 50 ortalamaya sahip olmaları halinde sınıfta kalmıyorlardı. Bugün yayımlanan yönetmelik ile bu durum değişti. Buna göre bir öğrenci, alt sınıflar da dahil olmak üzere 6 ve daha fazla üzeri dersten başarısız olduysa sınıf tekrarı yapmak zorunda kalacak. Başarısız olunan ders sayısının en fazla 3 olması halinde ise geçmişte de uygulanan "sorumlu geçme" yöntemi uygulanacak.

Düzenleme, sınıf tekrarını şöyle açıklıyor:

MADDE 53- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Doğrudan ve sorumlu olarak sınıf geçme ile sınıf tekrarı

GEÇİCİ MADDE 12- (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile bu Yönetmeliğin 57 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 58 inci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikler, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9 uncu sınıflarından itibaren kademeli olarak uygulanır.

(2) 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla 10, 11 ve 12 nci sınıflarda öğrenim görecek öğrenciler için bu Yönetmeliğin 57 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 58 inci maddesinin birinci fıkrası kademeli olarak aşağıdaki şekilde uygulanır:

a) Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla;

1) Tüm derslerden başarılı olan,

2) Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan,

öğrenciler doğrudan sınıf geçer.

b) Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden; bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez.

(3) Bulunduğu sınıf seviyesinde sınıf tekrarına kalan öğrenciler tekrar edeceği sınıf seviyesinde uygulanacak olan hükümlere tâbi olur.

Milli Eğitim Bakanı, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu: