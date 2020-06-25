Xbox Series S, Microsoft GDK Sürüm Notlarında Göründü

Microsoft'un Xbox Series X'e daha uygun fiyatlı bir alternatif olarak piyasaya sürmesi beklenen Xbox Series S, Microsoft Oyun Geliştirme Kiti'nin sürüm notlarında görüntü. Lockhart kod adlı konsolun grafik tarafında daha zayıf bir konsol olması bekleniyor.

Microsoft'un Xbox Series X'in yanı sıra Lockhart kod adlı bir başka oyun konsolu daha tanıtacağı uzun süredir konuşuluyor. Xbox Series S adıyla gelmesi beklenen konsolun, Xbox Series X'e uygun fiyatlı bir alternatif olması bekleniyor. Üstelik artık Lockhart'ın varlığına dair elimizde daha fazla kanıt var.

Söylentilere göre Xbox Series S, Series X'in yarı fiyatına piyasaya sürülecek. Konsol, daha uygun fiyatıyla Microsoft'un yeni nesil stratejisinde önemli bir cihaz olacak. Xbox Series X muhtemelen daha az satacak olsa da, Microsoft aradaki farkı dijital satışlar ve Game Pass abonelikleriyle telafi etmeyi düşünebilir.

Lockhart kod adlı Xbox Series S'in varlığını ortaya çıkan yeni ipuçları:

Xbox Series S, Twitter kullanıcısı TitleOS tarafından Microsoft Oyun Geliştirme Kiti Haziran 2020 sürüm notlarında tespit edildi. Notlarda Lockhart'ın Profilleme Modu, Anaconda'nın Profilleme Modu ile birlikte görülüyor. Anaconda, Xbox Series X'in kod adı olduğu için Lockhart'ın başka bir konsola referans olduğu söylenebilir.

Profiller muhtemelen geliştiricilerin farklı özellik seviyeleri için hedefleyebilecekleri grafik seviyelerine işaret ediyor. Lockhart'ın 4 teraflops GPU sunması ve oyunları 1080p çözünürlüklü olarak oynatması bekleniyor. Xbox Series X ise 12 teraflops GPU ile tanıtılmıştı. Yani Lockhart'ın grafik tarafında daha düşük özelliklere sahip olacağı söylenebilir.

Tüm bunlar, Xbox Series S'in varlığına dair güçlü kanıtlar olsa da, Microsoft'tan resmi duyuru gelene kadar doğrulayamayacağız. Ancak tanıtılan yeni nesil konsolların en üst seviye performansı sunacak olması, fiyat noktasında yeni alternatiflerin ortaya çıkmasını sağlayabilir.