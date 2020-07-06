Xbox, resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda Xbox Games Showcase’in düzenleneceği tarihi duyurdu. Yeni oyunların gösterileceği etkinlik, 23 Temmuz tarihinde gerçekleşecek.

Microsoft’un yeni nesil konsolu Xbox Series X’e çıkacak olan oyunların tanıtılacağı Xbox Games Showcase’in düzenleneceği tarih açıklandı. Xbox, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda etkinliğin 23 Temmuz tarihinde düzenleneceğini duyurdu.

Etkinlikle ilgili olarak ortaya çıkan söylentilerde Halo Infinite’in Xbox Series X’teki ilk oynanış videosunun paylaşılacağı iddia ediliyordu. Microsoft, etkinlikte gösterilecek olan herhangi bir oyunu resmi olarak onaylamadı ancak Halo’nun Twitter sayfası, Xbox’ın paylaşımına verdiği cevapla bir nevi etkinlikte gösterilecek oyunlardan bir tanesini onaylamış oldu.

Xbox Games Showcase

Xbox, geçtiğimiz birkaç sene içerisinde birçok birinci parti stüdyoyu kendi bünyesine bağlayarak etki alanını genişletmek için çalışmalar yaptı. Xbox Games Showcase de yapılan bu çalışmalardan ne kadar verim alındığını gösteren şeylerden bir tanesi olacak.

Etkinlikte tanıtılacağı iddia edilen oyunlardan bazıları ise şöyle; Forza Horizon’ı geliştiren stüdyo Playground Games tarafından geliştirilen Fable 4, Double Fine’dan yeni bir oyun, Xbox’ın birinci parti stüdyosu The Initiative’den ismi açıklanmayan gizli bir proje ve Ninja Theory’den Senua’s Saga: Hellblade 2.

Tabii bu oyunlara ek olarak birçok sürpriz oyunu görme ihtimalimiz de bir hayli yüksek. Microsoft, geçtiğimiz mayıs ayında düzenlediği etkinlikte Assassin’s Creed: Valhalla gibi Xbox Series X’e gelecek üçüncü parti oyunları göstermişti. Yıl boyunca Xbox Series X için bu tür etkinlikler görmeye devam edebiliriz.

Sizce Xbox tarafı Xbox Games Showcase etkinliğinde hangi oyunları tanıtacaktır? Konsol sattıracak oyunları bu etkinlikte görebilir miyiz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.