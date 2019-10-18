Lübnan, WhatsApp Vergisi Nedeniyle Yangın Yerine Döndü

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, Lübnan halkını sokaklara döktü. WhatsApp ve benzeri haberleşme uygulamalarına getirilen vergileri protesto eden halk, güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldi.

Orta Doğu coğrafyasındaki ülkelerden biri olan Lübnan, son yılların en büyük iç karışıklıklarından bir tanesini yaşıyor. Bir süredir kötüye giden ekonomik koşulları protesto eden Lübnan halkı, telekomünikasyon uygulamalarındaki sesli arama özelliğinin vergilendirmesini öngören yasa tasarısı sebebiyle çılgına döndü.

Beyrut hükümeti, ülkede WhatsApp, Viber ve Messenger gibi arama ve mesajlaşma uygulamalarına 2020'den itibaren günlük 20 cent vergi getirileceğini açıklamıştı. Tansiyonun her geçen gün yükseldiği ülke, tam anlamıyla yangın yeri. Protestocular ve güvenlik güçleri arasında sert çatışmalara sahne olan protestolarda şu ana kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 60 polis memurunun da yaralandığı söyleniyor.

Perşembe akşamı başlayan gösteriler, cuma sabahının ilk saatlerine kadar devam etti. Ülkede giderek artan karışıklık sebebiyle vergi planından vazgeçtiğini duyuran Lübnan hükümeti, buna rağmen halkın öfkesini dindirmeyi başaramadı.

WhatsApp gibi haberleşme uygulamalarının vergilendirmesi, bardağı taşıran son nokta olsa da, protestoların kalbinde artan işsizlik ve yoksulluk bulunuyor. 4,2 milyon nüfuslu Lübnan’ın yaklaşık üçte biri yoksulluk sınırında yaşıyor. Ekonomik ve siyasal sorunlarla boğuşan ülke, 3 Eylül'de ekonomik kriz nedeniyle olağanüstü hal ilan etmişti.