Mad Max: Fury Road'daki Araçlar Açık Artırmayla Satılacak

Yayınlandığı dönem sinema salonlarını doldurmayı başaran Mad Max: Fury Road'un ikonik araçları, açık artırma usulü ile satışa çıkarılacak. Lloyds Auctioneers and Valuers isimli müzayede evinin açık artırma etkinliği, 25-26 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sinema tutkunları, 2015 yılında yayınlandığı döneme damgasını vuran bir film ile tanışma imkanı yakalamışlardı. "Mad Max: Fury Road" isimli bu film, kıyamet sonrası bir dönemde yaşanabilecek olayları anlatıyordu. George Miller'ın yönetmenlik koltuğuna oturduğu Mad Max: Fury Road, o dönemlerde ödüllere de doymamıştı. Şimdi bu popüler yapımla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Fantastik ögelerle dolu bir film olarak karşımıza çıkan Mad Max: Fury Road'un en dikkat çeken detaylarından bir tanesi de araçlarıydı. Başrol oyuncusu Charlize Theron'un da Hugh Keays-Byrne'ın da kullandığı araçlar, filmin hayranları tarafından çok konuşulmuştu. İşte şimdi o araçlar, açık artırma usulü ile satışa sunulacak. Lloyds Auctioneers and Valuers isimli müzayede evi tarafından gerçekleştirilecek açık artırmanın büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Açık artırma, 25-26 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek

Lloyds Auctioneers and Valuers tarafından yapılan açıklamalara göre Mad Max: Fury Road'da kullanılan araçlar, 25-26 Eylül tarihlerinde açık artırmaya çıkarılacak. Filmdeki 13 araç, bu açık artırma kapsamında yeni sahiplerini bulacak. War Rig, Gigahorse, Nux Car, Razor Cola ve Caltrop gibi araçların tamamı, bu açık artırmada yer alacak.

Lloyds Auctioneers and Valuers'ın gerçekleştireceği açık artırma, Mad Max hayranlarını şimdiden heyecanlandırmış durumda. Müzayedelerden anlayan uzman isimler, filmin çok sayıda hayranının olmasının açık artırmaya olan ilgiyi artıracağını ve araçların çok büyük meblağlara satılacağını söylüyorlar...