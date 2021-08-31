Ahırda Bulunan 175 Klasik Otomobil, Açık Artırmaya Çıkacak

Londra'daki bir ahırda bulunan ve aralarında Mercedes R107 SL 280 gibi efsane modellerin de yer aldığı 175 adet klasik otomobil, müzayede ile birlikte satışa çıkacak.

Son zamanlarda YouTube'da kapalı ahırların içerisinde saklanan klasik otomobiller epey popüler olmaya başladı. İlk önce ABD, Teksas'ta görülmeye başlanan bu tarz ahırların arasındaki belki de en iyisi, Londra'dan çıktı.

TheTFJJ adlı bir YouTube kanalına sahip Freddie Aktins, hepsi birbirinden özel klasik otomobillerin yer aldığı bir ahırın görüntülerini paylaştı. Londra'da yer alan bu ahır, James Bond filmlerini aratmayacak türden 175 farklı klasik otomobile ev sahipliği yapıyor.

Koleksiyonun içerisinde birbirinden ikonik modeller yer alıyor

Aktins, son derece bakımsız gözükmesine rağmen büyük bir servet gerektiren arabaların yer aldığı videoyu şu açıklama ile paylaştı; "Şu anda son derece özel bir ahırın içerisindeyim. Hayatımda daha önce böyle bir şey görmemiştim. Burası Mercedes, Porsche, Volkswagen ve BMW gibi birçok markanın koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor. Hepsi ahırda yer alıyor ve daha sonra açık artırmayla birlikte satışa sunulacaklar."

Videoda gösterilen en dikkat çekici modellerden biri, sadece 1971 ve 1989 yılları arasında üretilen iki kapılı cabrio Mercedes R107 SL 280 ve bir zamanlar İngiltere'nin sembol arabalarından biri haline gelen Morris Minor modelleri. YouTuber Aktins'in söylediğine göre otomobiller biraz bakımsız dursa da hepsi çalışır durumda. Aralarında Land Rovers, Range Rovers ve Defenders gibi modellerin de klasik versiyonlarının yer aldığı bu koleksiyon yakın bir zamanda London Barn Finds aracılığıyla satışa çıkacak.

Ahırın içinde yer alan otomobillerden bazıları: