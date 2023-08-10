Madagaskar, çoğumuzun küçüklüğünde çizgi filmini de izlemiş olduğu büyüleyici bir yer. Kültürel çeşitliliği, enfes manzaraları, garip hayvanlarıyla ve ilginç tarihi ile öne çıkan bu ada ülkesi Afrika'ya bağlı Hint Okyanusu'nun batı kısmında yer alıyor. Zamanında adına kitap yazılacak kadar deli bir kraliçeye sahip olmasıyla da biliniyor.

Madagaskar’ı gerek animasyon filminden, gerek coğrafya derslerimizden illaki duymuşuzdur. Coğrafyada ise burayı Afrika kıtasına bağlı bir ada ülkesi olarak biliyoruz.

Tabii ki Madagaskar deyince aklımıza ilk olarak vahşi yaşam geliyor. Bunun yanında aslında Madagaskar’ın bilmediğimizi birçok ilginç yanı var, bu yazıda da bunlara değineceğiz.

Madagaskar hakkında bilgiler:

Madagaskarlı Thanos diyebileceğimiz nüfusunu yarı yarıya düşürecek kadar deli bir kraliçeye sahipti

Vahşi yaşamı sevenler için adeta bir cennet

Uyuşturucu kullanımı aşırı yaygın

Korsanlar için vazgeçilmez bir ülkeydi

Büyüleyici sahilleriyle ünlü

Buradaki hayvanlardan bazıları gerçekten garip

Dünyanın en mutsuz ülkelerinden biri

Fakirliğin yanı sıra, turistik olarak çok lüks

Erkekler ve kadınlar aynı tarz kıyafetleri giyerler

Ölülerin ağacı ‘’baobab’’

Eskilere dayanan zengin kültüre sahip

Madagaskarlı Thanos diyebileceğimiz nüfusunu yarı yarıya düşürecek kadar deli bir kraliçeye sahipti

Madagaskar da çoğu Afrika ülkesinin de çektiği gibi Avrupa’nın istilalarından çekmiştir. Fakat döneminin kraliçesi Ranavolana Avrupa’nın 33 yıllık hakimiyet kurma çabalarını boşa çıkarıp bir bakıma onları geri püskürttü. Tabii bunları yaparken hiç etik olmayan bir tutum gösterdi.

Hristiyanları, komşu krallıkları ve siyasi rakiplerini acımasızca ortadan kaldırdı. Ülkenin kaynaklarının yetersiz olmasından dolayı insanlar, köle misali çok ağır işlerde çalıştıralarak hayatını kaybediyordu.

Bunun yanı sıra geniş saraylar ve ağır inşa işleri yapımında köle kullanımının yaygınlığından dolayı 1833 ile 1839 yılları arasında 5 milyon nüfusa sahip olan Madagaskar'ın nüfusu 2.5 milyona düştü. Aynı zamanda adına yazılmış Female Caligula ‘’Madagaskar’ın Deli Kraliçesi’’ adlı bu konuyu detaylıca anlatan oldukça ünlü bir kitap bile bulunuyor.

Vahşi yaşamı sevenler için adeta bir cennet

Madagaskar inanılmaz bir canlı çeşitliliğine sahip. Tropik ormanlarda hiç görmediğimiz böcek türlerinden, birçok garip canlı türüne ev sahipliği de yapıyor en ünlü hayvanlarından birisi lemurlar olarak biliniyor. Ülkede 100 den fazla farklı lemur türü var. Bunun yanı sıra Afrika denildiğinde aklınıza gelen tüm hayvanlarda bu ülkede bulunuyor.

Uyuşturucu kullanımı aşırı yaygın

Ne yazık ki güzelliklerinin yanı sıra ülkede inanılmaz derecede yüksek oranda uyuşturucu tüketimi var. Bu oran o kadar yüksek ki her 10 kişiden 1’i uyuşturucu kullanıyor. Hem ucuz olmasından hem de her yerde üretilebilmesinden dolayı ülkede bu denli uyuşturucu tüketiminin olması normal karşılanıyor.

Korsanlar için vazgeçilmez bir ülkeydi

Döneminde korsan aktivitelerinin en fazla olduğu yerlerden Hint Okyanusu’nda bulunduğu için Madagaskar korsanların işlek uğradığı yerlerden biri olarak biliniyor.

Avrupa güçleri ülkede bulunmadığından dolayı korsanlar için oldukça güvenli oluyordu. Madagaskar’ın tenha koylarına demir atan korsanlar, dinlenmek veya zaman geçirmek için Madagaskar’ı durak olarak kullanıyordu.

Büyüleyici sahilleriyle ünlü

Madagaskar'ın büyüleyici sahillerine ayriyeten değinmesek ayıp olurdu. Madagaskar bir ada ülkesi olmasından dolayı dört bir tarafı büyüleyici sahiller ile çevrili. Bu sahiller okyanusun berraklığı ve temizliğiyle ünlü olarak biliniyor. Her bir sahilinin gidenler için ayrı bir deneyim ve keyif sunduğu söyleniyor. Yılın en güzel zamanları, Ekim ve Nisan ayları arası olarak biliniyor.

Buradaki hayvanlardan bazıları gerçekten garip

Bu bölgede ki canlı çeşitliliğinin zenginliği konusunda hepimiz hemfikirizdir. Burada oldukça garip belkide hayatınızda daha önce hiç görmediğiniz hayvanlar ile karşılaşmanız mümkün. Yerli halka bu hayvanlar oldukça normal gelse de dışarıdan bir turist olarak gittiğinizde, göreceğiniz yüzlerce lemur türü, madagaskar maymunundan tutun otantik örümceklere kadar, Madagaskar’da oldukça garip hayvanlar, eklem bacaklılar bulunuyor.

Dünyanın en mutsuz ülkelerinden biri

Verilere göre bizim de pek mutlu bir ülke olmadığımızı biliyoruz. Fakat dünyanın en mutsuz ülkeleri arasında, 2023 yılı içinde 156 ülke arasında Madagaskar, 143. sırada bulunuyor ve bu durum oldukça vahim.

Bunun sebebinin fakirlik, uyuşturucu kullanımının yaygınlığı ve kötü yönetim tarzından dolayı olduğu düşünülüyor.

Fakirliğin yanı sıra, turistik olarak çok lüks

Madagaskar’daki fakirlikten çoğu yerde de olduğu gibi sadece yerel halk etkileniyor. Turistik olarak oldukça lüks tatiller yapılabiliyor. Yerel halkın yıllarca çalışıp yapamayacağı tatilleri gelen turistler kolaylıkla yapabiliyor.

Hali hazırda oldukça gelişmiş bir otel turizmine sahip olan Madagaskar, çok güzel sahillere sahip, bunun yanı sıra safari turizmi de oldukça yaygın. Fakat dediğimiz gibi bunlar yerli halk için hayal desek çok ta yanılmış olmayız.

Erkekler ve kadınlar aynı tarz kıyafetleri giyerler

Şuan pek yaygın olmasa da hala Madagaskar’ın belirli yerel bölgelerinde, kadınlar ve erkekler aynı renk, aynı şekil kıyafetleri giyiyor. Ülkenin geleneği olarak görülen bu durum yılın belirli zamanlarında ve düğünlerde hala insanlar tarafından uygulanıyor.

Ölülerin ağacı ‘’baobab’’

Baobab ağacı aslında Afrika’da yaşam ağacı olarak adlandırılıyor. İçinde bulunan su miktarından dolayı Yerel Afrika Halkı bu ağaca ‘’yaşam ağacı’’ adını takıyor. Şişkin gövdesinde tam tamına 4500 litre su bulunduruyor. Aynı zamanda çok faydalı bir meyve de bu ağaçlarda yetişiyor. Şeklinden dolayı turistler tarafından da oldukça ilgiye maruz kalıyorlar.

Adının yaşam ağacı olmasına rağmen Madagaskar halkı ölen kişileri ağacın etrafına gömüyor. Bu durumdan dolayı hali hazırda nesli tükenmekte olan baobab ağaçlarının köklerine kazılar esnasında zarar geliyor.

Eskilere dayanan zengin kültüre sahip

Afrika ülkesi deyince aklımıza gelen ilk şeyler geleneksel danslar, zengin kültürleri ve tabii ki eğlenceli insanlar. Madagaskar’da da bu durum diğer Afrika ülkeleri gibi. Her ne kadar dünyanın en mutsuz insanları arasında yer alsalar da soyutlanmış kabileler ve köyler bu durumdan bi haber, çoğu Afrika ülkesinde de olduğu gibi.

Madagaskar’da geleneksel kutlamalar çok yaygın insanlar en ufak şeyi bile kutlama haline getirip geleneksel danslarını yapıyorlar ve çılgınlar gibi eğleniyorlar.

Madagaskar, eşsiz doğası, kültürel çeşitliliği, garip hayvanları ve tabii ki deli kraliçesiyle ünlenmiş büyüleyici bir ada ülkesi olarak biliniyor. Her ne kadar dünyanın en mutsuz ülkelerinden biri de olsa, hep mutlu olmanın yolunu bir şekilde buluyorlar. Madagaskar için mutsuz ama neşeli bir ülke gibi çelişkili bir ifadede bulunsak ta çok yanlış olmaz.