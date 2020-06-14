Mafia: Definitive Edition'ın İlk Fragmanı Yayınlandı

Mafia Trilogy'nin hepimizin merakla beklediği son parçası olan Mafia: Definitive Edition'dan ilk fragman yayınlandı. Oyun, 28 Ağustos'ta satışta olacak.

Mafia Trilogy’nin merakla beklenen son parçasının da resmi fragmanı geldi. Geçtiğimiz haftalarda satışa sunulan Mafia II ve Mafia III: Definitive Edition’dan sonra gözler 2K Games’e çevrilmişti ve merakla serinin son parçası olan Mafia: Definitive Edition’a dair yeni bilgiler bekliyorduk.

Yaşanan sızıntıların ardından oyunun çıkış tarihini 28 Ağustos olarak açıklayan 2K Games, bunun dışında bize oyuna dair çok fazla detay vermemişti ve elimizde sadece birkaç ekran görüntüsü vardı. Üstelik her ne kadar sızdırılan tarih doğru çıksa da gelen tüm görüntülerin doğruluğundan da emin olamıyorduk. Bugün gelen fragmanla birlikte oyuna dair merak edilen bazı sorular da cevaplanmış oldu.

Mafia: Definitive Edition’da ilk göze çarpan gelişmiş grafikler oldu ama bu zaten hepimizin beklediği bir detaydı. Yine de çok sevdiğimiz bir seriyi gelişmiş grafikler ve yeniliklerle yeniden oynamak büyük keyif verecek gibi duruyor. Aynı zamanda oyunun geliştiricisi olan Hangar 13’ten gelen bilgilere göre oyundaki her detay yeniden değerlendirildi ve tasarlandı.

Hangar 13, oyunun aslına ve hikayenin kritik noktalarına sadık kalmak için hiçbir detayı atlamadan titizlikle çalıştı. Yayınlanan fragman da karakter tasarımlarındaki detaylarda bile son derece titiz olduklarını gösterir nitelikte. Fakat tabii ki oyunda değişiklikler de olacak. Yine Hangar 13’ten gelen haberlere göre oyunun hikayesi ‘neredeyse’ aynı. Yani bazı yeni görevler, yeni yan hikayeler de bizi bekliyor olacak diyebiliriz. Tabii ki esas merak konusu da aslında bu değişikliklerin neler olduğu yönünde.

Mafia Triology’nin diğer iki oyunu yaklaşık üç hafta önce satışa çıkmıştı. Şimdilik yeni detaylar ve belki de yeni bir fragman daha gelene kadar serinin sevenlerinin meraklarını biraz da olsa giderecek olan videoyu aşağıya bırakıyoruz.

Mafia: Definitive Edition fragmanı