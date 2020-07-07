Cüneyt Özdemir'in bir canlı yayınına katılan Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, Netflix ile ilgili olarak "kişilerin eşcinsel kimliği başka bir şeydir kamu ahlakına uyması başka bir şeydir." dedi ve toplumun bir kesiminin bunu 'sorun' olarak gördüğünü belirtti.

Dün, gazeteci Cüneyt Özdemir’in YouTube üzerinden gerçekleştirdiği bir canlı yayına katılan Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, Türkiye’nin son günlerde en çok konuştuğu konulardan biri olan sosyal medya düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu ve Netflix ile ilgili önemli cümleler sarf etti.

Cüneyt Özdemir’in sosyal medya düzenlemesi ile ilgili olarak, “Diğerlerini anladım da Netflix neden araya sıkıştı, Netflix’teki problem nedir?” sorusu üzerine, “Netflix araya sıkışmadı. Cumhurbaşkanı’nın konuşmasının bağlamına baktığımızda sosyal ağların ya da dijital platformların varlıklarına karşı olmak gibi bir durum belirtmiyor.” diyen Ünal, Özdemir’in “Netflix’e ilgili olarak hep bu (eşcinsellik) gündeme getiriliyor, bu konuda bir yanlış anlama mı var?” sorusu üzerine sözlerine şu şekilde devam etti:

“Netflix bir dizi istedi, dizinin senaryosu hazırlandı. Dizi (Aşk 101) bir eşcinsel hikayesiydi ve orada Osman adında bir eşcinsel üzerinden yerli yapım firmasına dizi teklifi verdi Netflix.” diyen Ünal, bunun normal bir şey olarak görülebileceğini, ancak kişilerin eşcinsel kimliği başka bir şeydir kamu ahlakına uyması başka bir şeydir diyerek eşcinselliğin göz önünde tutulmasının doğru bir şey olmadığını belirtti.

Aşağıdaki videonun 30. dakikasından itibaren Mahir Ünal'ın Netflix ile ilgili açıklamalarını izleyebilirsiniz