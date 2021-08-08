Manavgat Yangınının Ağır Bilançosu Açıklandı

28 Temmuz'da başlayan ve neredeyse 10 gün devam eden Manavgat yangınının doğaya ve ekonomiye verdiği büyük zarar açıklandı. 220 saatte kontrol altına alınabilen yangında binlerce hektar ormanlık alan yok oldu, ekosistemin parçası olan sayısız hayvan hayatını kaybetti, yaşam alanları yandı.

Ülkemizde günlerdir devam eden yangın felaketinin sarsıcı etkileri devam ederken, Manavgat yangınına ilişkin yeni veriler paylaşıldı. Türkiye tarihinin en büyük yangın felaketi olarak kayıtlara geçen ve Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya’nın bazı mahallelerine de sıçrayan yangında 7 kişi hayatını kaybetti.

Toplamda 60 bin hektarlık ormanın yok olduğu büyük felaket, sıçradığı ilçe ve mahallelerde evlerin, ahırların, iş yerlerinin ve tarım alanlarının da zarar görmesine sebep oldu. Büyük bir ekosistemin tahrip olması ve sayısız hayvanın yanması ile sonuçlanan yangın ile ilgili ölçümlenebilen ekonomik kaybın ise en az 1 milyar TL olduğu açıklandı.

16 yaşındaki C.Y. 'kasten orman yakmak' suçundan tutuklandı:

28 Temmuz günü dört farklı noktada başlayan ve kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın 6 Temmuz günü kontrol altına alınabildi. 220 saat boyunca etkisini gösteren yangınla ilgili olarak 16 yaşındaki C.Y. 'kasten orman yakmak' suçundan tutuklandı.

Başladığı dört noktadan kısa sürede 21 farklı noktaya yayılan yangın, bölgedeki 59 mahalleye büyük zarar verdi. Tahliyelerin gerçekleştiği ve sakinlerin büyük zarara uğradığı yangına yönelik olarak teknik ölçümler devam ediyor ve ilk verilere göre yok olan 60 bin hektarlık alan 'verimli ormanlar' olarak anılan ormanlık alanlardan oluşuyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya’nın 1 milyon 146 bin hektar orman arazisine sahip olduğunu söyleyerek, ''Bunun 500 bin hektara yakını verimsiz, yani makilik alanlardan oluşuyor. 600 bin hektarın üstünde ise verimli ormanımız var. Tahminlere göre 60 bin hektar civarındaki verimli ormanlarımız yandı. Çünkü en verimli ormanlar Manavgat bölgesindeydi” ifadelerini kullandı.

Ormanda yaşanan kayıplarla ilgili net bir ekonomik zarar sunmanın mümkün olmadığını vurgulayan Çetin, ''Bir ağacın, ormandaki binlerce canlının ekonomik değeri diye bir şey söz konusu olamaz tabii ki. Bir ağacın, sincabın değeri nasıl ölçülebilir? 7 vatandaşımız, binlerce çiftçilmizin hayvanı ve orman canlımızı maalesef kaybettik'' şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan gelen ilk verilere göre bölgede 15 bin dekar tarımsal alan zarar gördü. Bitkisel zarar ve ölen hayvanlar değerlendirildiğinde ise 263 büyükbaş, 2 bin 783 küçükbaş, 20 bini bıldırcın 27 bin 407 kanatlı hayvan, 1441 arılı kovan, 1006 boş kovan olmak üzere 33 bine yakın hayvan öldüğü tespit edildi.