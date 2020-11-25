Futbolun En Büyük İsimlerinden Maradona Hayatını Kaybetti

Dünya futbolunun gördüğü en büyük futbol yeteneklerinden biri olan Arjantinli Diego Armando Maradona, 60 yaşında kalbine yenik düştü. Efsane ismin hayatını kaybettiği haberi futbol camiasını büyük yasa boğdu.

Messi'den çok daha önce bir başka Arjantin efsanesi futbol sahalarının tozunu attırıyordu. Üstelik o, Messi'nin aksine sadece futbol sahasında değil saha dışında da Arjantin'i temsil eden biriydi. Birçok kişiye göre de futbolun en büyük ismi olan bu futbolcu Diego Armando Maradona'ydı.

Arjantinli futbol efsanesi, ülkenin gazetelerinden Clarin ve Ole'nin iddialarına göre 60 yaşında kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yumdu. Büyük yıldız, hayatının son dönemlerinde sık sık futbol dışı konularla da gündeme geliyordu.

Yakın zamanda ameliyat olmuştu

Futbol efsanesi, yakın zamanda düştükten sonra beyninde oluşan kan pıhtılaşmasından kurtulmak için bıçak altına yatmıştı. Ameliyatın ardından tedavisi evde devam eden Maradona, sürekli olarak sağlık personeli tarafından da kontrol ediliyordu.

Gelen fotoğraflarda Maradona’nın evinin önünde ambulanslar bulunuyordu. İddialara göre beyin ameliyatı sonrasında evinde tedavi gören oyuncu kalp krizi geçirdi. Kalp atışı ve nefes alışı duran oyuncunun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi.

Ünlü ismin vefatı spor camiasını da yasa boğdu. Pek çok önde gelen sporcu, kurum ve spor yorumcusu da ünlü ismi anmak için paylaşımlarda bulundu. Maradona bir anda Twitter'da da trending topic haline geldi.

Arjantin'in asi çocuğu

Diego Armando Maradona, Arjantin'in Argentinos Juniors'ta başladığı kariyerinde Barcelona ve Napoli gibi kulüplerin de formalarını giydi. Her zaman için futbol dışında yaşadıklarıyla da gündeme gelen Maradona, uzun süre de uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele etti.

1986 Dünya Kupası'nda şampiyon olan Arjantin'in kaptanlığını da yapan Maradona, o turnuvada İnglitere'ye eliyle bir gol atmış; daha sonra da konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "O, Tanrı'nın eliydi" demişti. Böylece yıldız isim ülkesinin, Falkland Savaşı'nda yaşadıklarının intikamını da almıştı.

Diego Armando Maradona, Arjantin futbolunun son Kirli Yüzlü Meleği, daha uzun yıllar boyunca futbol dünyasında unutulmayacak.