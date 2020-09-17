Amatör bir Alman futbol kulübü, saha içerisinde koronavirüse karşı uygun olan bütün önlemleri alınca rakibine önlem alamadı. Maç 37-0 gibi garip bir skorla sona erdi.

Koronavirüs pandemisi başladığından bu yana sosyal mesafenin önemi sık sık vurgulanıyor. Almanya’daki bir amatör futbol takımı, saha içerisinde koronavirüs önlemi aldı. Bu nedenle sahada zor anlar yaşayan ekip mücadeleyi 37-0 gibi büyük bir farkla kaybetti.

Almanya’nın 11. liginde mücadele eden iki takım olan SG Ripdorf/Molzen II, SV Holdenstedt II ile geçtiğimiz hafta sonu karşı karşıya geldi. İki ekipten Holdenstedt’in oyuncularının daha önceki maçta virüs taşıyan bir başka oyuncuyla temas etmiş olması, maç öncesinde tartışma yaratmıştı.

Sosyal mesafeli 4-4-2

Ripdorf takımının oyuncuları, maçın iptalini istediyse de bu istekleri karşılık bulmadı. Bunun üzerine takım da maç esnasında alınması gereken tüm önlemleri almaya karar verdi. Yani sahada bir takım üst üste goller atarken diğerleri onları güvenli bir mesafeden izlemekle yetindi.

Holdenstedt’in ilk takımının maçı, hastalıkla temas korkusu nedeniyle ertelenmişti. Ripdorf başkanı Patrik Ristow ise Alman basınına yaptığı açıklamada takımlarındaki ve alt takımlarındaki bazı oyuncuların, güvende olmak için SV Holdenstedt oyuncuları ile temastan kaçınacaklarını söylediğini belirtti. 14 günlük kuluçka süresi nedeniyle ilk takımın maçlarının ertelendiğini söyleyen Ristow, ikinci takımın maçlarının ise ne yazık ki ertelenmediğini ifade etti.

Pandemi nedeniyle tarihi skor ortaya çıktı

Antrenörlerin ve kulüp yöneticilerinin takımdan sorumlu olduğunu söyleyen kulüp başkanı, dünyanın şu andaki durumunu kabul ettiklerini ve olası zincirleme bulaşmaları engellemenin de herkesin ortak amacı olması gerektiğini belirtti. Takımının da maça teknik olarak pandemi nedeniyle gelirlerin iyice düştüğü bir ortamda, bir de gereksiz ceza yememek için çıktığını açıkladı.

Holdenstedt teknik direktörü Florian Schierwater ise Ripdorf ekibinin riski abarttığını ve hiçbir oyuncularının testi pozitif çıkan Eddelstorf oyuncusu ile temas etmediğini, hatta sağlık departmanına göre takımın yarısının test yaptırmasına bile gerek olmadığını ifade etti. Holdenstedt oyuncularının test sonuçlarının daha sonra negatif olarak açıklandığı belirtildi.