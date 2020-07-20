Hafta sonu sörf yaptığı sırada güneş kremini 'bir tık' fazla kaçıran Mark Zuckerberg, bir kez daha sosyal medyanın diline düştü. Zuckerberg'in bembeyaz yüzünü gören sosyal medya kullanıcıları, 'uzaylı robot' esprilerini canlandırdı.

Facebook’un kurucusu ve CEO’su olan Mark Zuckerberg, Facebook’un popülerliğini ve internet dünyasındaki gücünü artırmak için uyguladığı politikalarla çoğu zaman eleştiri oklarının hedefi oluyor.

Bununla birlikte, Mark Zuckerberg’in karşısındakine duygularını belli etmekten kaçınan donuk ifadesi için ‘interneti ele geçirmek için uzaylılar tarafından gönderilen bir robot’ gibi esprili bir benzetme de yapılıyor.

Mark Zuckerberg için 'robot' benzetmelerinin yapıldığı fotoğraflardan biri

Yazın en bunaltıcı günlerine ulaşmamız ve pandeminin yarattığı kara bulutların yavaş yavaş dağılmaya başlamasıyla birlikte Facebook’un patronu, hafta sonu küçük bir tatile çıkmaya ve okyanusta biraz sörf yapmaya karar verdi.

Aşırı miktarda Güneş ışığına maruz kalmanın sağlığa zararlı etkileri olabileceğini biliyoruz. Ancak Zuckerberg, sörf yaparken yüzünün yanmaması için sürdüğü güneş kremini biraz fazla kaçırınca sosyal medyanın bir sonraki espri malzemesi olmaktan kaçamadı.

Mark Zuckerberg'in güneş kremini fazla kaçırdığı sörf macerasından bir fotoğraf

Zuckerberg için halihazırda ‘uzaylı bir robot’ benzetmesi yapıldığını yukarıda söylemiştik. New York Post tarafından Zuckerberg’in sörf macerası sırasında çekilip paylaşılan bir fotoğraf, bu esprili benzetmelerin bir kez daha gün yüzüne çıkmasına neden oldu.

Fotoğrafa baktığımızda Zuckerberg’in elektrikli bir sörf tahtası üzerinde son derece ‘cool’ bir şekilde durduğunu görüyoruz. Fotoğrafı espri malzemesi haline getiren detay ise Zuckerberg’in yüzünün fazla sürülen güneş kremi nedeniyle bembeyaz olması.

Mark Zuckerberg’in güneş kremini fazla kaçırmasıyla ilgili yapılan espriler

“O(Mark Zuckerberg) kesinlikle şirketinin zombi çılgınlığının somutlaşmış bir örneği.”

“Benzer enerji.”

“Bu(yüzünün rengi) açık bir şekilde Mark Zuckerberg’in uzaylı türünün gerçek cilt tonunu gösteriyor.”

“Sorun ne? Mark Zuckerberg, palyaço makyajını gittiği her yerde yapıyor. Sörf yaparken neden olmasın?”

“Uyku felcinde gördüğüm iblisin özel bir fotoğrafı”

“Komplo: Mark Zuckerberg aslında bir pandomim sanatçısı.”