Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg, sosyal medya platformları için başlatılan boykotla ilgili açıklama yaptı. Zuckerberg, boykota destek veren reklamverenlerin temmuz ayından sonra geri döneceğini söyledi.

Facebook’un bu sıralar nefret söylemi ve yanlış bilgiye izin veren politikası nedeniyle fazlasıyla eleştirildiğini ve boykot edildiğini biliyoruz. Şirketin Facebook ve Instagram’daki pek çok müşterisi, bu sebepten dolayı temmuz ayı boyunca reklam vermeyeceklerini belirtmişti. Bu firmalar arasında PlayStation, Coca-Cola, Honda, Starbucks, Microsoft gibi dünya devleri yer alıyor.

#StopHateForProfit etiketiyle başlayan kampanyaya pek çok firma dahil olurken, Zuckerberg’ün de konu hakkındaki düşünceleri ortaya çıktı. Şirketin CEO’su Zuckerberg, reklamverenlerin Facebook’u boykot etmesinden dolayı endişeli olmadığını ve politikalarını değiştirme gibi bir planlarının bulunmadığını söyledi.

Çarşamba günü The Information tarafından yayınlanan ve Zuckerberg’ün çalışanlarıyla yaptığı sanal konferansta yaptığı bir konuşma metninden alındığı açıklanan ifadeye göre yapılan boykotun sosyal medya devinin alt çizgisine zarar verecek bir PR sorunu olduğu açıklandı.

“Politika ve yaklaşımlarımızı değiştirmeyeceğiz”

The Information’ın aktardığına göre Zuckerberg, “Gelirimizin küçük bir yüzdesine veya herhangi bir yüzdesine yönelik bir tehdit nedeniyle politikalarımızı veya yaklaşımlarımızı değiştirmeyeceğiz” diyen Zuckerberg, yaşanan boykotun Facebook’a reklam veren 8 milyon reklamverenin sadece küçük bir kısmını içerdiğini, şirketin gelirinin neredeyse tamamını kazanmaya devam ettiğini belirtti.

Vatandaşlık hak grupları tarafından başlatılan #StopHateForProfit kampanyası, şirketin nefret söylemi, şiddet içerikleri ve yanlış bilgiler konusunda gerekli önlemleri almamasından dolayı başlatılmıştı.

İnsanların uyguladığı baskıdan dolayı politikalarını belirleyemediklerini söyleyen Zuckerberg, boykotla teknik olarak tehdit edildiklerini ve şimdi geri adım atarlarsa teslim olmuş olacaklarını ve bu tarz olaylara daha çok karşılaşacaklarını söyledi.

Zuckerberg, yaşanan bu boykotun temmuz ayından sonra unutulacağını ve reklamverenlerin yeniden Facebook ve Instagram’a reklam vereceğini düşünüyor.