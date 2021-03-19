Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, katıldığı bir Clubhouse toplantısında iOS 14.5'in Uygulama İzleme Şeffaflığı özelliği hakkında konuştu. Böylesi bir durumun ticaret yapan herkesi etkileyeceğini söyleyen Zuckerberg, satıcıların Facebook'a ait platformlara kayabileceğini, bunun da Facebook'un sektördeki yerini güçlendirebileceğini söyledi.

Bir süredir sizlerle paylaştığımız içeriklerimizde, Facebook'un önümüzdeki günlerde kullanıma sunulacak iOS 14.5'ten rahatsız olduğundan bahsediyoruz. Bu rahatsızlığın nedeni, iOS 14.5'in kullanıma sunulmasıyla devreye girecek "Uygulama İzleme Şeffaflığı" isimli bir özellik. iPhone sahipleri, bu özellik sayesinde telefonlarına yükledikleri uygulamaların hangi verilerini toplayabileceğine tek tek müdahale edebilecekler. Bu da doğal olarak Facebook gibi reklam odaklı çalışan şirketlerin kullanıcı verilerine ulaşmasını engelleyecek.

CNBC, kısa bir süre önce eski bir Facebook çalışanı ile röportaj yapmış, Facebook'un Uygulama İzleme Şeffaflığı özelliğine neden karşı olduğunu anlatmıştı. Yapılan açıklamalara göre kullanıcı verilerinin toplanamayacak olması, Facebook'un reklam gelirlerini çok ciddi seviyede düşürecekti. Ancak Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, Uygulama İzleme Şeffaflığı özelliğinin Facebook'a avantaj sunabileceğini düşündüğünü açıkladı.

Apple, satıcıları "bizim platformlarda" ticaret yapmaya itecek

Perşembe günü katıldığı bir Clubhouse toplantısında konuyla ilgili konuşan Zuckerberg, iOS 14.5'in Uygulama İzleme Şeffaflığı özelliğinin sadece Facebook için değil, tüm reklamverenler için işleri zorlaştıracağını söylüyor. Ticaretle uğraşan herkesin daha fazla müşteriye ulaşmak isteyeceğini ifade eden Facebook kurucusu, bunun en uygun çözümünün de Facebook'a ait platformları kullanmaktan geçeceğini söylüyor. WhatsApp, Facebook ve Instagram gibi mecralardan bahsederken "bizim platformlar" ibaresini kullanan Zuckerberg, iOS 14.5'in Facebook'un sektördeki yerini güçlendirebileceğini sözlerine ekledi.

Aslına bakacak olursak Facebook, uzun süredir bir e-ticaret platformu olabilmek için elinden geleni yapıyor. Bu bağlamda hem Facebook hem WhatsApp hem de Instagram gibi platformlarda satış yapma imkanı sunan şirket, çeşitli birleştirme çalışmalarıyla da satıcıların bir panel altında her platformu yönetebilmelerini sağlıyor. Haliyle evet, Mark Zuckerberg'in savunduğu tez doğru olabilir ancak böyle bir şeyin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, şu an için büyük bir bilinmez.