Facebook, gerçekleştirdiği yeni bir sunumda henüz erken geliştirme aşamasında olduğu zihin okuma teknolojisini gösterdi. Bir bileklik ile beyinden gelen sinyalleri okuyacak olan teknoloji, oyun kumandalarının da yerini alma potansiyeline sahip.

Dünyanın en büyük sosyal medya şirketi olan Facebook, insanları sanal bir dünyada bir arada getirmenin yanı sıra artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojileriyle de yakından ilgileniyor. Dahası, Facebook Reality Labs tarafından gerçekleştirilen sunuma göre Facebook, zihin okuma teknolojileri üzerinde de çalışma gerçekleştiriyor.

Gerçekleştirdiği bir sunum sırasında yeni nesil teknolojilerinin prototiplerini gösteren Facebook, VR ve AR’ın bir adım ötesine geçen zihin okuma bilekliklerini tanıttı. Henüz erken geliştirme aşamasında olan bu bileklikler, beyinden ellerimize gönderilen nörolojik sinyalleri okuyarak kullanıcının ne yapmak istediğini anlayacaklar söz konusu eylemi sanal ya da artırılmış gerçeklikte gerçekleştirecekler.

Facebook, AR ve VR nesneleri gerçek el hareketleriyle kontrol etmeyi amaçlıyor

Facebook Reality Labs’de araştırma bilimi direktörü olan TR Reardon, “Muhtemelen ellerinizin hareketini kontrol eden nöron sayısı, beslenme ve konuşma için ağzınızı kontrol eden nöron sayısından iki kat fazla” diyerek zihin okuyacak bir cihaz için neden bilekleri tercih ettiklerini açıklamış oldu.

Paylaşılan bilgilere göre söz konusu bileklik sayesinde kullanıcılar, gerçek dünyada ellerini sıkarak AR ya da VR dünyasındaki nesneleri tutabilecekler. Dolayısı ile Facebook’un projeyi tamamlayıp zihin okuyan bir bileklik sunması halinde DualSense gibi mevcut oyun kontrol cihazlarının pabucunun dama atılabileceğini söyleyebiliriz.

Facebook'tan parmak hareketlerini okuyarak yazı yazabilen sanal klavye

Zihin okuyan bilekliklerin dışında Facebook, yıllardır fütüristik konseptlerin ele aldığı bir numaralı donanım ürünlerinden biri olan artırılmış gerçeklik klavyesini de gösterdi. Yine bir bileklik sayesinde mümkün olan bu teknolojide kullanıcı, elini düz bir zemine koyarak fiziksel bir klavye varmışçasına yazı yazıyor. Bileklikler, parmak hareketlerini takip ederek yazılmak istenen ifadeyi anlıyor ve metin haline getiriyor.

Facebook, bu yılın sonlarında ilk akıllı gözlüklerini piyasaya sürecek. Dışarıdan klasik bir Ray-Ban gözlük gibi görünecek bu cihaz için Facebook Luxottica ile iş birliği gerçekleştirmişti. Yine de Facebook, akıllı gözlük üzerindeki çalışmalarına devam ediyor ve piyasaya çıktığında nasıl bir ürünle karşılaşacağımız hala bir muamma.

Facebook CTO’su Mike Schroepfer, zihin okuyan ya da sanal bir klavye işlemi gören bilekliklerin henüz erken geliştirme aşamasında olduğunu ve piyasaya çıkış tarihleriyle ilgili bir bilgi bulunmadığını aktardı. Facebook’un AR ve VR konularındaki isteğini düşünürsek bu ürünlerin bir gün gerçekten de piyasaya sürülebileceğini öngörebiliriz.