Mark Zuckerberg'in Signal Kullandığı Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz günlerde sızdırıldığı iddia edilen Mark Zuckerberg'e ait kişisel verileri ele geçiren Dave Walker isimli bir güvenlik uzmanı, dikkat çekici bir sonuca ulaştı. Konuyla ilgili Twitter'da açıklamalarda bulunan Walker, Zuckerberg'in kullanıcı gizliliğine odaklanan Signal isimli mesajlaşma uygulamasını kullandığını ortaya çıkardı.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Facebook, geçtiğimiz günlerde büyük bir güvenlik ihlali ile gündeme oturdu. Edinilen bilgilere göre Facebook, yarım milyardan fazla kullanıcısına ait kişisel verileri bilgisayar korsanlarına kaptırdı. Hatta sızdırılan kullanıcı bilgileri arasında Facebook kurucusu Mark Zuckerberg'e ait bilgilerin de yer aldığı iddia edilmişti. Yaşanan yeni bir gelişme, Facebook kurucusunun kendi mahremiyetini korumak konusunda çok hassas olduğunu(!) gözler önüne seriyor.

Facebook'un kaptırdığı kullanıcı verileri arasında tam isim, doğum tarihi, doğum yeri, adresler, cinsiyet ve telefon numaraları gibi önemli bilgiler yer alıyordu. Mark Zuckerberg'e ait olduğu ileri sürülen bilgiler de Dave Walker isimli bir güvenlik uzmanı tarafından ele geçirildi. Bu verileri doğrulamayı başaran Walker, Zuckerberg ile ilgili çok dikkat çeken bir detayla karşılaştı. Zuckerberg, Facebook'un sahip olduğu WhatsApp'tan başka bir mesajlaşma uygulaması daha kullanıyordu.

Mark Zuckerberg'in telefon numarası, Signal uygulaması için de kayıtlıymış

Edindiği bilgilerle ilgili Twitter üzerinden bir açıklama yapan güvenlik uzmanı, Zuckerberg'in bir kısmını gizleyerek paylaştığı telefon numarasının Signal isimli mesajlaşma uygulamasında aktif olduğu sonucuna ulaştı. Bununla ilgili bir de ekran görüntüsü paylaşan Dave Walker, Zuckerberg ile ilgili çarpıcı bir gerçeği açığa çıkarmış oldu. Walker, Facebook kurucusunun kişisel bilgilerinin kendi platformundan sızdırılmış oluşunu, "ironik" olarak nitelendiriyor.

Mark Zuckerberg'in Signal'de kayıtlı olduğunu gösteren ekran görüntüsü

Paylaşılan ekran görüntüsüne konu alan Signal isimli uygulama, çok kısa bir süre önce gündeme gelmişti. Hatırlamayanlar için; WhatsApp'ın kullanıcı sözleşmesini güncelleyeceğini açıklaması üzerine milyonlarca kullanıcı, yeni bir alternatif arayışına girmişti. Signal, tam da bu arayışlar sürerken popüler hale gelmişti. Uygulamanın kullanıcı gizliliğine odaklanıyor oluşu, insanların WhatsApp'tan Signal'e geçiş yapmasıne neden olmuştu. Görünen o ki Mark Zuckerberg de WhatsApp gibi kendi platformunun sahip olduğu bir mesajlaşma uygulaması varken, gizlilik odaklı bir mesajlaşma uygulamasını kullanmayı tercih ediyor.

Mark Zuckerberg, Facebook'ta yaşanan güvenlik ihlali ve çalınan bilgileri doğrultusunda açığa çıkan Signal meselesiyle ilgili bir açıklama yapmadı. Kim bilir, belki de yaşanan bu olay Mark Bey'in düşüncelerini değiştirir ve hem Facebook hem de Facebook'a ait şirketler, kullanıcıları bundan sonra yalnızca para kaynağı olarak değil, insan olarak da görmeye başlarlar.