Mark Zuckerberg, Meta’nın yapay zekâ hedefleri için 2025’e kadar 65 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını duyurdu.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, şirketin yapay zekâ alanındaki hedeflerini desteklemek amacıyla 2025 yılına kadar 65 milyar dolarlık bir yatırım yapmayı planladığını duyurdu. Yatırımın bir parçası olarak Louisiana’da, Manhattan’ın önemli bir kısmını kaplayacak büyüklükte bir veri merkezi inşa ediliyor.

Meta, yapay zekâ projelerini güçlendirmek için 2022’nin Aralık ayında Louisiana’nın Richland Parish bölgesinde 10 milyar dolarlık bir veri merkezi projesine başladı. Bu veri merkezi, Meta’nın açık kaynaklı büyük dil modeli Llama’nın ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı ve inşaatın 2030 yılına kadar tamamlanması bekleniyor.

1 milyardan fazla insana hizmet sunacak

Zuckerberg, 2025 yılında Meta AI’nin 1 milyardan fazla insana hizmet verecek bir yapay zekâ asistanına dönüşmesini hedeflediklerini belirtti. Öte yandan, diğer teknoloji devleri de yapay zekâ yatırımlarını hızlandırıyor. OpenAI, Softbank, Oracle ve diğer şirketler, 500 milyar dolarlık bütçesiyle dikkat çeken "Project Stargate" projesi kapsamında, Teksas ve farklı bölgelerde büyük çaplı yapay zekâ veri merkezleri kurmayı planlıyor. Proje kapsamında Teksas’ta inşa edilecek veri merkezlerinden birinin, New York’taki Central Park büyüklüğünde olacağı belirtiliyor.

Meta’nın, 2025 yılı sonuna kadar 1,3 milyon GPU kapasitesine ulaşmayı hedeflediği ve bu doğrultuda yapay zekâ ekibini genişlettiği belirtildi. Zuckerberg, yapay zekânın bu yıl teknoloji dünyasında kritik bir dönüm noktası olacağını ve Meta’nın bu alandaki liderliğini güçlendirmeyi amaçladığını vurguladı.