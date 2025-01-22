Samsung ve Google, Meta'nın Orion'una rakip olacak yeni bir artırılmış gerçeklik üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Samsung ve Google, artırılmış gerçeklik (AR) dünyasına birlikte adım atıyor. İki şirketin üzerinde çalışacağı bu yeni ürüne ilk olarak Samsung'un Galaxy S25 serisini tanıttığı Galaxy Unpacked etkinliğinde değinildi.

Samsung yöneticisi TM Roh’un Bloomberg’e yaptığı açıklamaya göre iki dev teknoloji şirketi artırılmış gerçeklik gözlüğü geliştirmek için bir araya geldi. Proje henüz geliştirme aşamasında ve tahmini bir lansman tarihi verilmiş değil.

Yeni artırılmış gerçeklik gözlüğü Android XR'ın bir parçası olacak

Samsung ve Google'ın üzerinde çalıştığı bu yeni artırılmış gerçeklik gözlüğü, Meta’nın geçtiğimiz yıl tanıttığı ve büyük yankı uyandıran ilk AR gözlüğü Orion’un önemli bir rakibi olacak.

Samsung ve Google’ın artırılmış gerçeklik gözlüğü, Google’ın kısa süre önce duyurduğu ve karma gerçeklik başlıkları için tasarlanan Android XR platformunun bir parçası olacak. Bu platform, geçtiğimiz aylarda duyurulan Project Moohan karma gerçeklik başlığında da kullanılmıştı. Bloomberg’e göre bu yeni artırılmış gerçeklik gözlüğü, Android XR işletim sistemiyle uyumlu bir şekilde piyasaya sürülecek.