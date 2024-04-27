Sosyal medya, şu anda markaların müşterileriyle doğrudan ve etkileşimli bir şekilde iletişim kurduğu en önemli alanlardan. Hâl böyle olunca markaların müşterilerine verdiği muzip cevapları da ortaya eğlenceli bir tablo çıkartıyor.

Özellikle X gibi platformlarda markalar, takipçileriyle sadece ürün ya da kampanyalarını duyurmak için değil, aynı zamanda onlarla samimi bir bağ kurmak için de iletişimde bulunuyor. Bu iletişimde en önemli rolüyse mizah ve samimiyet oynuyor.

Bu sayede markalar, komik ve samimi yanıtlarıyla daha insancıl ve yaklaşılabilir görünmeyi başarıyor. Âdeta kişiliklerini yansıtan markaların verdiği eğlenceli yanıtları incelemeye başlayalım.

Avatar izleyenler anladı. Netflix takipçisine ince bir gönderme yapmış.

Google Türkiye’de gündemi hiç kaçırmıyor olsa gerek. Hemen yakalamış Bahar dizisi detayını.

Ameliyat olan goril için Eti Canga esprisi yapan takipçisine Eti'nin verdiği yanıt oldukça komik.

Temiz nevresim kokusu radarı açık olan Yumoş, bu gönderiyi cevapsız bırakmamış.

Yine Yumoş'tan mis gibi bir cevap.

Cornetto Türkiye, güzel bir dondurma denilince akla gelen isimlerden olduğunu vurgulamış.

Domino's Türkiye'de gündemi takipte gibi görünüyor.

Yine Domino's, yine muzip bir cevap. Sosyal medyalarını kim yönetiyorsa tebrik etmek istedik!

Nestle'de bu sefer bizi yalnızca çikolatalarıyla değil samimiyetiyle etkiledi.

Bu içeriğimizde de büyük markaların sosyal medyadaki içimizi ısıtan samimi cevaplarını derledik.

Muzip ve samimi cevaplarıyla, bizlerden biri olduklarını yansıtmayı başaran markaların bu cevaplarından hangisi favoriniz oldu?

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