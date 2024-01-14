Bazı markalar iletişim konusunda resmen çıtayı arşa çıkarıyor. Hâl böyle olunca sosyal medyada bazı muzip markaların verdiği komik yanıtlara rastlamak da mümkün oluyor.

Hedef kitleyle iletişim kurmanın işletmeler ve kurumlar için ne kadar önemli olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Sosyal medyanın dünyamızı ele geçirdiği bu çağda, işletmeler sosyal medya da dahil olmak üzere her kanaldan bizlerle iletişim hâlindeler.

Konu iletişim için sosyal medyayı kullanmak olunca da bazı işletmeler ve kuruluşlar resmen kolları sıvıyor ve ortaya bizleri gülümseten anlar çıkartıyorlar. E bir de bu işi mizahla birleştirdiklerinde ortaya öyle ikonik diyaloglar çıkartıyorlar ki üstünden seneler geçse dahi hatırlanıyor.

Sosyal medyada markalar tarafından verilmiş en ikonik cevaplara birlikte göz atalım:

Konu Sevgililer Günü olunca Teknosa, Çiçeksepeti’ne vereceği cevaptan geri kalmamış.

“Kim demiş Sevgililer Günü'nde erkeklere çiçek alınmaz diye? :)” şeklinde bir paylaşım yapan Çiçeksepeti’ne Teknosa’nın sataşmasıyla ortaya tatlı bir atışma çıkmış.

Google Türkiye vurmuş, gol olmuş diyebilir miyiz?

Netflix Türkiye bu cevabıyla oldukça konuşulmuştu. Neyse, rakip analizi yapıyor diyelim…

Gündem takibi desen var. Netflix Türkiye de Seda Sayan’cı çıktı!

Netflix Türkiye’nin “Scott Pilgrim sizce ne izliyor?” diyerek yaptığı paylaşıma bir kullanıcının “Seda Sayan'la Yemekteyiz” cevabı vermesi üzerine Netflix böyle bir cevap veriyor ve ortaya göreni gülümseten bir diyalog çıkıyor.

Yıldız şeklinde olan “fav” tuşunu “kalp” olarak değiştiren Twitter’a Okey’den cevap:

Twitter'ın eski kullanıcıları bilir, eskiden yıldız şeklinde bir “fav” tuşumuz vardı. Daha sonrasına bu tuş kalp ikonu olarak değiştirilince bu mevzunun da oldukça esprisi yapılmıştı.

İşte bu duruma atıf yapan Okey de gündemden geri kalmamış.

Durex’se bu gönderiye cevap vererek korunmanın önemini anlatmaya çalışmış.

Durex bizi de atlamamış, ortaya da şöyle bir diyalog çıkmıştı.

"Şu an erişim sıkıntısı yaşanan uygulamalardan sadece bir tanesini düzeltme şansınız olsaydı hangisini seçerdiniz?" şeklinde paylaştığımız gönderiye "Biz burada iyiyiz, gelsenize" diyerek bizi ICQ hesaplarına davet eden Durex'e biz de "@netflixturkiye de var mı? Şu olaylar bi' bitsin gelcez" diyerek cevap vermiştik.

ING Türkiye, şifre seçimi konusunda oldukça yaratıcı davranan Trabzonlu müşterilerine ufak bir hatırlatma yapıyor.

Ryanair, Harry Styles’ın saçıyla dalga geçerken bizi de araya sokmuş.

“Harry Styles ilk kez tıraşlı kafasını sergiledi” şeklinde bir paylaşım yapan hesaba Ryanair “İlginç. Bu arada biz Türkiye’ye uçuyoruz” cevabı vererek mizahını konuşturmayı unutmamış.

Ryanair, sağlık turizmi şakalarına doyamıyor anladığımız kadarıyla.

“Katie Price ve Carl Woods ayrıldı” şeklinde haber yapan The Sun’a cevap veren Ryanair, “Çok üzücü. Alakasız ama, biz Türkiye’ye uçuyoruz” şeklinde cevap vererek ikilinin inci beyazı dişlerine gönderme yapmış.

Rakiplerin birbirlerine yaptıkları tatlı sataşmaları izlemesi de oldukça ilgi çekici oluyor doğrusu.

“Her araba artık en sevdiği süper kahraman kostümünü giyebilir” diyen BMW’ye Daimler’in yanıtı “Güzel paylaşım. Gerçekten korkutucu bir kostüm BMW! Özellikle de o radyatör ızgarası…” şeklinde olmuştu.

Yahoo’nun bu hazırcevaplığı da zamanında büyük bir ilgi çekerek oldukça beğenilmişti.

Bir kullanıcının “Google bugün 25 yaşına girdi” gönderisini “Leonardo DiCaprio bugünden itibaren Yahoo kullanmaya başladı bile” şeklinde yorumlamasının üzerine Yahoo, “Biz 29 yaşındayız” diyerek cevap vermişti.

Bir müşterinin kaba bir şekilde memnuniyetsizliğini belirtmesi üzerine Virgin Trains de alaycı bir dille cevap vermiş.

Sanıyoruz ki tren gecikmiş ya da sefer ertelenmiş olacak ki Virgin şirketinin bir alt şirketi olan Virgin Trains’e küfürlü bir biçimde bu konudaki rahatsızlığını ileten kişiye, Virgin Trains şu şekilde yanıt vermiş: “Çok ama çoook özür dileriz, gerçekteeeeeenn, biz tonlarca yağmur suyunu raylara döktüğümüzü unutmuşuz!”

"2020'yi bir kelimeyle yanıtla" diyen Twitter'a, YouTube "abonelikten çık" diyerek cevap vermiş.

Bu içeriğimizde markaların sosyal medyada verdiği en ikonik cevapları derledik. Sizin en beğendiğiniz hangisi oldu?

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