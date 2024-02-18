Şüphesiz ki sosyal medya, artık markaların yaratıcılıklarını ve zekalarını cesurca sergileme fırsatı bulduğu bir platform. Gelin çeşitli markaların sosyal medyada yaptıkları yaratıcı ve zekice paylaşımlara bir göz atalım.

Instagram, X, YouTube ve benzeri birçok sosyal medya platformu artık resmen elimiz ayağımız hâline geldi. E tabii bu durum yalnızca bizler için değil markalar için de geçerli.

Yaratıcılığın kitabını yazan bazı büyük markalar eskiden bu yanlarını televizyon reklamları ve benzeri araçlarla bizlere gösterirken sosyal medya platformlarının yükselişiyle artık her an bizlere yaratıcı ve sıra dışı paylaşımlarla ulaşabilir durumdalar.

Esprili paylaşımları ve cesur kampanyalarıyla markalar, sosyal medyada kendilerine benzersiz bir kimlik yaratıyorlar. E biz tüketicilere de markaların yaptığı bu zekice paylaşımları hayranlıkla takip etmek kalıyor. Hazırsanız markaların bazı yaratıcı sosyal medya paylaşımlarını incelemeye başlayalım.

Dünya Tembeller Günü'nü kutlayan Starbucks’tan her yönüyle çok başarılı bir paylaşım.

Günün anlam ve önemi daha ne kadar iyi yansıtılabilirdi değil mi?

Instagram paylaşımında Jeep, “Kalıplara sığmıyorsa Jeep’tir, geri kalanına cip denir.” diyerek farkını ortaya koymuş.

Tek ve basit bir görselle bize istediği mesajı veren McDonald’s, sade ama etkili bir çalışmaya imza atmış.

Hiçbir sosyal medya akımından geri kalmayan Netflix Türkiye yine iş başında.

Webrazzi’nin yaptığı habere, “Türkiye’de “evim güzel evim” demeyiz. Onun yerine “çayı koy, geliyorum” deriz. Ve bence bu güzel.” şeklinde yanıt veren Netflix Türkiye’nin bu paylaşımı oldukça ilgi çekmişti.

Yine Netflix Türkiye’den samimiyeti başarıyla yansıtan bir sosyal medya paylaşımı.

Ansızın aklınıza dolaptaki o son pizza dilimi düşüyor mu? Domino’s, duygularınıza tercüman oluyor.

Domino’s, yaptığı paylaşımda şunları yazmış:

Ben: Uyumaya çalışıyorum.

Beyin:

Beyin: zz.

Beyin: Dolapta artakalmış bir pizza dilimi var.

KFC İspanya’nın Dünya Kupası'yla ilgili bu paylaşımı çok konuşulmuştu.

Tadelle de emojileri kullanarak başarılı bir sosyal medya paylaşımına imza atmıştı.

Samsung Türkiye’nin Apple’a gönderme yaptığı bu paylaşım da epey ilgi çekmişti.

Karaca ve Şeyma Subaşı iş birliğiyle hazırlanan bu reklam da oldukça ses getirmişti.

Hyundai’nin ralli takımıysa GTA 6’nın tanıtım filmini yeniden yaratmış.

Burger King’in McDonald’s’ın maskotu için yaptığı Sevgililer Günü reklamı âdeta bir başyapıt.

Evet bu içeriğimizde de markaların bazı yaratıcı sosyal medya paylaşımlarını bir araya getirdik.Sizin favoriniz hangisi oldu?

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