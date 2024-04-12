Markaların uluslararası pazarda farklı kullanması, bir çeşit adaptasyon stratejisi olarak öne çıkıyor. Bu içerikte, bulundukları ülkeye uyum sağlamak adına farklı isimler kullanan markaları listeleyeceğiz.

Bazen ülkelerin dilleri ve telaffuzlarındaki farklılıklar, bazen, isim hakları ve bazen de daha iyi bir yerel marka imajı yaratmak gibi sebeplerle gerçekleşen bu durum, markalar tarafından sıklıkla kullanılan bir strateji.

Markaların farklı ülkelerde kullandıkları farklı isimlerle ilgili yapmış olduğumuz bu içeriğin birinci bölümünü aşağıda bulabilirisiniz.

Örneğin "Mars" adıyla bildiğimiz bu çikolata, Amerika’da "MilkyWay" ismini kullanıyor.

Amerika'da ve ülkemizde "Twix" adıyla satılan bu ürün Avrupa’da "Raider" olarak satılıyor.

Ülkemizde ve Avrupa pazarında "Becel" olarak bilinen bu marka İngiltere'de "Flora", Amerika'daysa "Promise" adıyla satılıyor.

Ayrıca marka, Fransa'da "Fruit d'or", Şili'deyse "Bonella" ismiyle biliniyor.

Avrupa ve ülkemizde "Hellman's" olarak bilinen marka Amerika'da "Best Foods" olarak raflarda yer alıyor.

Avrupa ve ülkemizde "Knorr" olarak bilinen bu marka Endonezya'da "Royco" Avustralya'da "Continental" olarak biliniyor.

"Vicks" olarak bilinen bu marka Almanca konuşulan ülkelerde "Wick" adını kullanıyor.

P&G'nin "Tide" adıyla ürettiği bu deterjan ülkemizde "Alo" ismini kullanıyor.

Amerikan markası "Budweiser", bu ismin haklarının rakip bir markaya ait olması sebebiyle Avrupa'da "Bud" ismini kullanıyor.

"Budweiser Budvar", Brezilya, Kanada, Meksika, Panama, Peru, Filipinler ve Amerika Birleşik Devletleri'nde "Czechvar" adıyla yer alıyor.

Diğer tüm ülkelerde "Opel" olarak gördüğümüz marka İngiltere'de "Vauxhall" ismini kullanıyor.

Sonuç olarak, özellikle birden fazla ülkede faaliyet gösteren markaların farklı isimler kullanarak markalarını o ülkenin kültürüne uyarladığını görüyoruz.

Sizce ülkemiz için seçilen isimler iyi bir seçim mi?

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