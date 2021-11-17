Endüstri Mühendisliği Günleri, 18-19 Kasım'da Gerçekleşecek

Marmara Endüstri Mühendisliği Kulübü tarafından düzenlenen ve bu sene 21. gerçekleşecek olan Endüstri Mühendisliği Günleri, 18 - 19 Kasım günlerinde online olarak gerçekleşecek. Holacon Live Event Platformu üzerinden online olarak gerçekleşecek olan etkinlikte katılımcılar da aktif olabilecek.
Öğrencilerin kariyer planlamalarına destek olmayı hedefleyen ve sektörden profesyoneller ile öğrencileri bir araya getirmeyi hedefleyen etkinliğe katılım ücretsiz ve dileyen herkes bu verimli etkinliğe katılabilecek.
Sektör devi markalar ve profesyoneller öğrenciler ile buluşacak:
Unilever, Aselsan, Socar, Golf, Arçelik, Kordsa gibi sektörlerinde zirvede olan pek çok şirketin katılacağı etkinlikte aynı zamanda akademisyenler ve iş dünyasından profesyoneller konuşmalarıyla yer alacaklar. Konuşmacıların listesi ise şu şekilde:
- Bilgen Aldan - CEO & Board Member at ALBtelecom Albania
- Michele Cedolin - Academician at Galatasaray University
- Erdem Şekeroğlu - COO at SAP Turkey
- Sevinç Yener Çimecioğlu - CEO Mondi Tire Kutsan at Mondi Group
- Uğur Sönmez - Digital Sales Vice President at Akbank
18 Kasım tarihinde saat 12:00'da başlayacak etkinliğe buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.