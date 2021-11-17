Endüstri Mühendisliği Günleri, 18-19 Kasım'da Gerçekleşecek

Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübü'nün (MieS), “Diversity is Always Best!” mottosuyla düzenleyeceği Endüstri Mühendisliği Günleri, 18 - 19 Kasım'da online olarak gerçekleşecek.

Marmara Endüstri Mühendisliği Kulübü tarafından düzenlenen ve bu sene 21. gerçekleşecek olan Endüstri Mühendisliği Günleri, 18 - 19 Kasım günlerinde online olarak gerçekleşecek. Holacon Live Event Platformu üzerinden online olarak gerçekleşecek olan etkinlikte katılımcılar da aktif olabilecek.

Öğrencilerin kariyer planlamalarına destek olmayı hedefleyen ve sektörden profesyoneller ile öğrencileri bir araya getirmeyi hedefleyen etkinliğe katılım ücretsiz ve dileyen herkes bu verimli etkinliğe katılabilecek.

Sektör devi markalar ve profesyoneller öğrenciler ile buluşacak:

Unilever, Aselsan, Socar, Golf, Arçelik, Kordsa gibi sektörlerinde zirvede olan pek çok şirketin katılacağı etkinlikte aynı zamanda akademisyenler ve iş dünyasından profesyoneller konuşmalarıyla yer alacaklar. Konuşmacıların listesi ise şu şekilde:

Bilgen Aldan - CEO & Board Member at ALBtelecom Albania

Michele Cedolin - Academician at Galatasaray University

Erdem Şekeroğlu - COO at SAP Turkey

Sevinç Yener Çimecioğlu - CEO Mondi Tire Kutsan at Mondi Group

Uğur Sönmez - Digital Sales Vice President at Akbank

18 Kasım tarihinde saat 12:00'da başlayacak etkinliğe buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.