Dünyaca ünlü YouTuber Marques Brownlee'nin "Bugüne kadar gördüğüm en kötü otomobil" diye eleştirdiği Fisker'in hisseleri borsada dibe vurdu.

Sosyal medya ile birlikte hayatımıza giren influencerlar sık sık incelemelerini ve değerlendirmelerini bizimle paylaşıyor. Bazı influencerlar bu işi tamamen reklam gelirine göre yapmalarıyla dikkatleri çekiyor, teknik olarak birlikte çalıştıkları her firmanın her ürününü övüyorlar.

Öte yandan dürüst şekilde, objektif olarak değerlendirme yapan yayıncılar ve içerik üreticileri, insanların fikirlerini ciddi şekilde etkileyebiliyorlar. Son olarak Marques Brownlee, yaptığı incelemenin ardından Fisker'ın aracı için "Gördüğüm en kötü otomobil" demişti. Bu yorum sonrası firmanın hisseleri ciddi şekilde düşüş gösterdi.

Düşüş yüzde 95'i aştı

MKHBD'nin incelemesi sonrasında Fisker'ın hisseleri bir düşüş trendine girdi. Firmanın borsadaki değeri, inceleme videosu yayımlandıktan sonra zirve değerine göre %95,39 oranında düşüş gösterdi. Bu durum, dürüst incelemelerin de önemini bir kez daha ortaya koymuş oldu.

Peki neden dürüst eleştiriler bu kadar etkili oluyor? Gelin bunu basit bir örnekle açıklayalım. Hepimiz Instagram'da zaman geçiriyoruz ve illâ ki karşımıza "Vottirik pidede zottirikli pide yiyin, enfes enfes" diyen bir influencer çıkıyor. Diyelim ki başka bir içerik üretici de "Zottirikli pideyi çok övdüler diye geldim, bir şeye benzemiyor?" dedi. Bu tür bir açmazda, her ürünü övene değil de kötü ürüne de kötü diyenin söylediğini tercih etme eğilimimiz oluyor. Bu durumun nedeni kötüye daha çok prim vermemiz değil, elde ettiğimiz yeni bilgilerden dolayı. Artık karşı tarafın da görüşlerini öğrenmiş oluyoruz. Böylece alıcı olarak, satıcı ile aramızdaki bilgi asimetrisi de ortadan kalkmış oluyor.

Öte yandan Fisker'in durumu sadece YouTube incelemesi ile açıklanabilecek bir durum değil. Firma daha önce yatırımcılara yaptığı açıklamada, 2024 yılını çıkaracak kadar bütçeleri olmadığını ifade etmişti. Firma, çalışanlarının %15'ini de işten çıkarma kararı almıştı.

Marques Brownlee'nin Fisker hakkındaki yorumlarına aşağıdaki içeriğimizden ulaşabilirsiniz