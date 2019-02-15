Mars rover uzay aracının son mesajı, NASA tarafından açıklandı.

Neredeyse ortalama bir araba büyüklüğünde olan Opportunity, Haziran 2018'de Dünya ile bağlantısı kesilen bir uzay robotu. Bu uzay robotu, Mars görevi için son derece kritik bilgiler toplamıştı. Ancak kısa bir süre içerisinde görevini bitiremeden yaşamını yitirdi.

Mars’taki en büyük ve en tehlikeli vadilerden bir tanesi olarak bilinen Perseverance vadisinde kaybolan Opportunity, henüz resmi olarak “ölü” kabul edilmemişti.

NASA, Opportunity'nin 'öldüğünü' resmi olarak kabul etti

İnsanlığın Mars’ta ayak izleri bırakması için büyük bir adım olan bu uzay robotu, 13 Şubat tarihinde NASA tarafından kesin olarak ölü kabul edildi. NASA Yöneticisi Jim Bridenstine, Opportunity aracının, başka bir gezegende ilk ayak izleri için destek oluşturduğunu söylüyor.

Mars'ta oluşan fırtına sonrasında kendisinden haber alınamayan uzay aracının son mesajı da iletildi. Gelen son mesaj: “Pilim zayıf ve etraf kararıyor” olarak kayıtlara geçti.