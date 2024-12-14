Mars’ta canlı yaşamı olup olmadığı sorusu, birçok kişinin aklını kurcalamaya devam ediyor. Üstelik yalnızca bizim değil, bu soru bilim insanlarını da sürekli olarak araştırmaya ve çalışmaya teşvik ediyor.

Bu zamana kadar Mars’ta böyle bir durumla karşılaşılmasa da bilim insanlarının bu gezende bulduğu veya gördüğü bazı tuhaf şeyler, “Acaba?” sorusunu akıllara getiriyor.

Gelin, Mars’taki bu gizemli nesnelere ve silüetlere bakalım.

1. Seyahat kitabı

Geçtiğimiz yıl NASA, Gediz Vadisi’nde kaydettiği bir görüntüde yere bırakılmış eski bir kitabı andıran ilginç bir kaya keşfetti. Görünüş itibarıyla sert kapaklı kitabın açık sayfalarına benzetilen bu taş aslında yalnızca 2,5 santimlik bir kayaydı.

2. Oyuncak ayı yüzü

Yine geçtiğimiz yıl bu zamanlar, Arizona Üniversitesi tarafından paylaşılan bir fotoğrafta, Mars yüzeyinde dev bir oyuncak ayının yüzüne benzeyen bir şekil dikkati çekti. Bu yüzde iki göz, küçük bir burun ve yukarı kıvrılan bir ağız vardı. Aslında sevimli bir yüz gibi görünen bu yapı, bir kraterin ortasındaki tepeydi.

3. Mars örümcekleri

Mars’ın güney kutbuna yakın bölgelerinde, her bahar geldiğinde neredeyse binlere siyah örümcek ortaya çıktığı düşünülür. Esasen bunlar gerçek örümcek değildir. Yalnızca yüzeydeki karbondioksit buzu, havanın ısınmaya başlamasıyla süblimleşir ve yerin altından fırlayarak bu desenleri oluşturur.

4. Mars’ın yaban mersinleri

2004’te NASA’nın Opportunity aracı, Mars’ta yaban mersinlerine benzeyen minik ve demir açısından zengin çeşitli küreler keşfetti. Aslında bu oluşumlar, milyarlarca yıl önce suyla aşınan kayalar sebebiyle ortaya çıkmıştı ve Mars’ın bir zamanlar su ile dolu olduğunu gösteren ipuçlarından biriydi.

5. Fosilleşmiş izler

2018’de bir araştırmacı, Mars’ın yüzeyinde kayalara gömülü fosilleşmiş izler keşfettiğini öne sürdü. Fakat NASA, bu yapıların geçmişte var olan su kütlelerinden kalan tuz birikintileri olduğunu açıkladı.

6. İnka şehri kalıntıları

Mars’ın güney kutbu yakınlarındaki ilginç yapılar, eski bir şehrin kalıntılarına benzetilir ve bu sebeple İnka şehri olarak adlandırılır. Fakat bu yapıların kökeni, hâlâ tam olarak bilinmiyor. Bilim insanları ise bu yapıların, bir meteor çarpması sonucunda ortaya çıktığını ileri sürmekte.

7. Gülen yüz

Mars’ın yüzeyinde bulunan ve gülümseyen bir yüzü andıran bu görüntü, bilim insanlarına göre aslında eski bir gölün kalıntılarıdır. Bu gölün çevresinde de klorür tuzu birikintileri bulunur.

8. Yüzen kaşık

2015’te NASA’nın bir gezgini, havada süzülen ve altında yani yerde bir gölgesi de bulunan tahta bir kaşık gördü. Elbette bu gerçek bir kaşık değil, optik illüzyondu. Kaşık, asırlar boyunca rüzgâr tarafından şekillendirilmişti.

9. Küçük bir yabancı nesne

2018’de Mars’ın Gale Krateri’nde görülen küçük ve dikdörtgen bir nesne, NASA bilim insanlarını kısa bir süreliğine endişelendirdi. Tozlu, metal bir levhaya benzeyen bu nesnenin, Curiosity keşif aracının bir parçası olduğu düşünülüyordu. Neyse ki sonrasında bunun bir kaya parçası olduğu tespit edildi.

10. Dönen desenler

Mars’ın Nili Fossae bölgesinin yüzeyine oyulmuş garip desenler, ilk etapta uzaylı kum sanatı zannedilebilir. Fakat bunlar sadece Mars yüzeyinin çok derinlerinde bulunan bir mineral olan ve olivin içeren büyük miktarlardaki mineral yatakları.

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