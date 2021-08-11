Thor, Avengers ve Falcon and The Winter Soldier gibi yapımlardan milyon dolarlar elde eden Marvel'ın, bu süper kahraman hikayelerinin yaratıcılarına sadece 5 bin dolar ödediği ortaya çıktı.

Marvel ve DC Comics, sadece süper kahramanlara yönelik film ve diziler çekiyor ve bu evrende yer alan tüm karakterler, çoğunlukla çizgi roman sanatçılarının hayal dünyasından ortaya çıkıyor. Tahmin edebileceğiniz üzere her iki şirket de bu çizgi romanları yapımlara dönüştürdüğü için Hulk, Thor veya Superman gibi yapımlardan milyon dolarlar kazanıyor ancak The Guardian'da yer alan habere göre bu gelirden ne yazık ki karakterlerin hikayelerini yaratan çizgi roman sanatçıları faydalanamıyor.

Marvel evrenine Winter Soldier gibi önemli bir karakteri ilgi çekici bir hikaye ile kazandıran çizgi roman yazarı Ed Brubaker, geçtiğimiz haftalarda Marvel'ın Winter Soldier için kendisine teşekkür etmekten başka hiçbir şey yapmadığını, şirkete milyon dolarlar kazandıran karakter karşılığında sadece bir teşekkür almanın gittikçe can sıkmaya başladığını belirtmişti. Bunun üzerine Marvel ve DC Comics'in çizgi roman sanatçılarıyla yaptığı sözleşmeler araştırıldı ve iki dev şirketin, sanatçılara sadece 5 bin dolar ödeme yaptığı ortaya çıktı.

Çizgi roman sanatçılarına ödenen paralar, film galalarına katılmaya bile yetmiyor

Marvel'ın after credit sahnelerini izlemek için dakikalarca kapanış jeneriğini izlemek zorunda kalanlar bilir. Bu jenerikte filme dahil olan, bir şekilde katkısı dokunan yüzlerce insanın ismi yer alır. İzlediğmiz süper kahramanın yaratıcısı, eğer bir çizgi roman sanatçısı ise jenerikte bu sanatçının ismi sadece teşekkür bölümünde yer alır. Biz bu isimleri sadece birkaç saniyeliğine görüyor olsak da Winter Soldier, Avengers ve Thor gibi süper kahramanlar, bu çizgi roman sanatçıları olmasa olmazdı.

Ed Brubaker'in yapmış olduğu açıklamalar, süper kahramanın yaratıcısı olsanız bile Marvel'ın pastasından bir dilim almanın ne kadar zor olduğunu gözler önüne serdi. Brubaker'in Winter Soldier için "Steve Epting'le Winter Soldier'ı ve hikayesini yarattığımız için elimize geçen tek şey ara sıra gelen 'teşekkür' ve yıllar geçtikçe bununla yaşamak giderek daha zor hale geliyor" açıklamalarından sonra, The Guardian Marvel'ın sözleşmelerine yönelik bir araştırma başlattı.

Marvel'ın çizgi roman sanatçılarına sadece 5 bin dolar ödediği gerçeği, 3 farklı güvenilir kaynak tarafından onaylandı. Bunun üzerine Marvel için çalışan birçok kişi, yaratıcılıklarının karşılığında neredeyse hiçbir şey alamadıklarını belirten açıklamalarda bulundu. İsminin açıklanmasını istemeyen bir Marvel içerik üreticisi, şu ifadeleri kullandı; "Bana gerçekten çok korkunç bir özel karakter sözleşmesi teklif edildi ama ya bu söyleşmeyi alacaktım ya da elimde hiçbir şey olmayacaktı. Daha sonra yapmaları gereken şeyi yapmak yerine size bir teşekkür notu gönderip 'Borcumuz olmasa da işte size bir miktar para!' diyorlar ve bu para da 5 bin dolar. Siz de 'Film 1 milyar dolar kazandı' diye düşünüyorsunuz."