Marvel, Disney+'ta yayınlanacak Daredevil: Born Again dizisinde değişiklikler yaptı. Şirket, yarısına yakını tamamlanan dizinin yazarlarını ve yönetmenlerini işten çıkardı. Ayrıca genel anlamda dizilere olan yaklaşımını da değiştirme kararı aldı. İşte tüm detaylar.

Marvel, geçtiğimiz yıl en son Netflix dizisiyle karşımıza çıkan Daredevil karakterinin Disney+’ta yayınlanacak yepyeni bir diziyle geri döneceğini duyurmuştu. Daredevil: Born Again olarak adlandırılacak dizide, Charlie Cox’un sevilen karakteri yine canlandıracağı ifade edilmişti.

2024’te çıkması beklenen diziyle ilgili bugün ise önemli gelişmeler yaşandı. The Hollywood Reporter (THR) tarafından paylaşılan habere göre Marvel, dizinin yazarları Chris Ord ve Matt Corman ile yolları ayırma kararı aldı.

Dizinin neredeyse yarısı çekilmişti

Daredevil: Born Again’in prodüksiyonu, tıpkı diğer yapımlar gibi Hollywood’da devam eden oyuncu grevi nedeniyle durmuştu. Gelen bilgilere göre de bundan önce 18 bölümlük dizinin yarısına yakını tamamlanmıştı. Ancak Başkan Kevin Feige’nin de dahil olduğu Marvel yöneticileri, tamamlanan kısımları izleyip dizinin istendiği gibi gitmediğine karar verdi.

İşte bunun ardından da Ord ve Corman ikilisi işten çıkarıldı. Marvel ayrıca, kalan bölümleri yönetecek yönetmenlerle de yollarını ayırdı. Dizinin tamamlanan bölümlerinin belli kısımlarının kullanılacağı; ancak genel anlamda bir yenilenme sürecine girileceği de gelen bilgiler arasında yer aldı. Dev stüdyo, şu sıralarda dizi için yazarlar ve yönetmenlerden oluşan yeni bir yaratıcı ekip arayışında.

THR, dizinin Netflix’teki versiyonundaki havayı veremediğini, bunun da kararda etkili olduğunu söylüyor. Habere göre Ord ve Corman, Netflix’teki aksiyon ve şiddet içerikli yaklaşımın aksine hareket ederek gerçekte avukat olan Matt Murdock’un (Daredevil) yasal tarafına odaklanmış. Hatta Charlie Cox, dördüncü bölüme kadar Daredevil kostümünü bile giymiyormuş. İşte dizinin bu gidişatı, yazarlarla yolların ayrılmasını sağlamış.

Grevler nedeniyle çekimleri hâlen devam etmeyen Daredevil: Born Again dizisi, normalde 2024’te bekleniyordu. Ancak bugünkü gelişmelerle bu tarihin ertelenme ihtimalini görebiliriz. Yapımda, Cox’a ek olarak Vincent D’Onofrio’yu da tekrar Kingpin rolünde göreceğiz.

Marvel, genel anlamda dizilere yaklaşımını değiştirmek istiyor

Daredevil: Born Again, Marvel’ın son zamanlarda dizi tarafında yaşadığı problemlerinin en sonuncusu. Şirket, dizilerinde geleneksel yaklaşımlar sergilemiyordu. Örneğin televizyon tarafında tecrübeli isimler yerine film yöneticilerini dizilerinin başına getiriyordu. Ayrıca beğenmediği şeyleri de tıpkı MCU filmleri gibi post-prodüksiyon sürecinde veya yeniden çekimlerle düzeltmeye çalışıyordu.

İşte bu yüzden de eleştiri altındaydı. THR’ye göre Marvel’da çalışanlar, stüdyonun vizyonunun olmadığını ve dizilerin yazarları merkezine alması gerektiğini belirtti. Zaten She-Hulk, Secret Invasion ve diğer birçok dizide de bu tarz problemler hissedildi. Örneğin Marvel’ın en kötü dizisi olarak nitelendirilen Secret Invasion’ın senaryolarını başta Mr. Robot’ta da çalışan Kyle Bradstreet yazıyordu. Ancak Bradstreet sonrasında kovuldu ve onun yerine filmlerde çalışan yazar Brian Tucker getirildi.

Yani kısacası Marvel dizileri her ne kadar Disney+’ta izlenme konusunda üst sıralarda olsa da olumsuz geri bildirimler alıyordu. Şirket de bu yüzden televizyon tarafında köklü değişikliklere gitme kararı aldı. Artık filmleri değil, dizileri yürütme konusunda tecrübeli, daha çok yaratıcı tarafa önem verecek isimleri işe almayı planlıyor.

Marvel ayrıca tek sezonluk “mini dizi” olayını da kaldırmayı düşünüyor. Bunun yerine birden fazla sezona sahip, sezonlar boyunca karakterlerin gelişmesine olanak tanıyacak ve izleyicilerin de bağ kurabileceği dizilere yönelmeyi amaçlıyor. Bu planların işe yarayıp yaramayacağını diziler çıktığında göreceğiz.