Marvel'ın iddialı yapımı Eternals'ın ilk fragmanı büyük beğeni toplamıştı, yayınlanan final fragmanı da beklentileri arttırdı. Sinematik evrenin 4. fazının da dikkat çekici olacağı kesin görülüyor.

Kadrosunda Angelina Jolie, Richard Madden, Gemma Chan, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Kit Harrington, Lia McHugh ve Don Lee (Ma Dong-Seok) gibi isimler yer alıyor.

Marvel'in önceki yapımlarına kıyasla kadrosunun uluslararası isimlerden oluşması da dikkat çeken detaylardan.

Marvel's Eternals Türkçe alt yazılı fragman:

Jack Kirby'nin yaratıcısı olduğu çizgi romanlarda yer alan The Eternals'ın hikayesi milyonlarca yıl öncesine dayanıyor. Kozmik varlıklar olan Celestials, insanlar üzerinde deneyler yaparlar. Genetikleri değiştirilen insanlar yaratan Celestials'ı konu edinen çizgi romanlarda bu insanlar hem süper güçlere sahiptirler hem de yarı ölümsüzdürler. Ayrıca vahşi bir ırk olan Deviants'ı da yaratmış bulunan Celestials, insanlık tarihinin arka planında yer alan iki ırk yaratmış olur. Eternals ve Deviants, tarih boyunca birbirleriyle çatışma içinde olacaklardır...

Filmin senaryosunu Matthew K. Firpo ve Ryan Firpo ikilisi kaleme aldı. Müziklerini ise Game of Thrones ve Prison Break'ten aşina olduğumuz Ramin Djawadi besteledi.

Filmden yeni bir poster de yayınlandı.

Nomadland ile En İyi Yönetmen Oscarı’nın sahibi olan Chloé Zhao‘nun yönettiği Eternals, 5 Kasım'da izleyiciyle buluşacak.