Marvel'ın ekranlara taşıdığı ilk Müslüman süper kahramanı Ms. Marvel'ın dizisinin fragmanı bugün yayınlandı. Dizi, 6 Haziran'da Disney Plus'ta seyircilerle buluşacak.

Çizgi romanlarındaki sayısız karakteri dizileriyle konu alarak evrenini genişletmeye devam eden Marvel, bugün merakla beklenen yeni dizisi Ms. Marvel’ın ilk fragmanını yayınladı. Yayınlanan heyecanlandırıcı fragmanla birlikte dizinin yayınlanacağı tarih de paylaşıldı. Fragman, Ms. Marvel’ın süper kahraman olduğu anları da gösterdi.

Ms. Marvel, 16 yaşındaki Pakistan asıllı Amerikalı genç Kamala Khan’ın macerasını anlatacak. Güçlerini kazanana kadar okuluna adapte olmakta zorluk yaşayan Khan, her zaman Captain Marvel’ı örnek almaktadır. Ms. Marvel, aynı zamanda Marvel’ın ekranlara taşınan ilk Müslüman süper kahramanı da olacak.

Ms. Marvel fragmanı:

Ms. Marvel, başrolünde Iman Vellani’ye yer veriyor. Vellani, dizinin yanı sıra Captain Marvel’ın filminin devamı olacak The Marvels’ta da Khan’ı canlandıracak. Dizinin oyuncu kadrosu, Vellani’nin yanı sıra Matt Lintz, Rish Shah, Anjali Bhimani ve Zenobia Shroff gibi isimlere de yer veriyor. Bisha K. Ali’nin baş yazarlığını üstlendiği dizi, 6 Haziran’da Disney Plus’ta yayınlanacak.