Marvel's Avengers oyunundaki karakterlerden biri olacak Kamala Khan, Pakistan asıllı müslüman bir Amerikalı olarak çocuklara rol model olmayı hedefliyor. Oyunun yapımcıları, karakterin sunacağı algıdan çok umutlu.

Square Enix, sunacağı deneyim fazlasıyla merak edilen yeni oyunu Marvel's Avengers’ı koronavirüs nedeniyle ertelemeden önce, oyunda Kamala Khan/Ms Marvel’ın da yer alacağını açıklamıştı. Kamala Khan da tıpkı diğer Marvel karakterleri gibi bazı süper güçlere sahip; ancak Kamala Khan’ın Pakistan asıllı Amerikalı bir müslüman olması, Khan’ı diğer karakterlerden biraz daha ayrı bir noktaya koyuyor.

2014 yılında, kendisi gibi müslüman bir Amerikalı olan Sana Amanat tarafından ortaya çıkarılan Kamala Khan, Amanat’ın genç kızların kendilerini bulabilecekleri ve ilham alabilecekleri bir karakter yaratma hedefinin bir sonucu olarak ortaya çıktı. Amanat, Kamala Khan’ın Marvel's Avengers’ta yer alacağının açıklanmasının ardından, “Kamala'nın yaptığımız en büyük Marvel oyunlarından birinde yer alması inanılmaz.” demişti.

Human: Fall Flat’in geliştiricilerinden No Brakes Games stüdyo şefi Sitara Shefta, oyunlardaki müslüman karakterlerin genellikle tek tip olduğunu ve müslüman gençleri yansıtmadığını belirtirken, Kamala Khan’ın bu genellemeyi yıktığını ve müslüman gençleri daha iyi yansıttığını belirtiyor.

“Bu çok önemli; neden Pakistanlılar ve Müslümanların karakterleri ve onlara ilham verecek hikayeleri olmasın?" diyen Shefta, “Oyunlarda müslümanlar genelde terörist ya da mücadele ettiğimiz kötü karakterler olarak gösteriyor. Şimdiyse güçlü bir Pakistanlı Müslüman karakterimiz ve bu topluluktaki çocukların ilham alacağı bir rol model var.” şeklinde konuştu.

Kamala Khan ya da Ms Marvel, daha önce Marvel Sinematik Evreni’nde görünmediğinden çizgi romanlar dışında nasıl bir karakterle karşılaşabileceğimize dair referans bulunmuyor. Crystal Dynamics'in stüdyo şefi Scott Amos, Kamala Khan’ın oyuna dahil edilmesinin ardından çok fazla olumlu tepki aldıklarını dile getiriyor. Disney’in, Kamala Khan’a gelecek tepkilere göre karaktere bir dizi projesinde yer verebileceği de konuşuluyor.