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Otomobil devi Maserati'nin de filmi geliyor. Al Pacino ve Anthony Hopkins'li filmden ilk fragman geldi.

Dev otomobil markalarının hikâyelerini anlatan filmlerin geldiğini sıkça görüyorduk. Ferrari ve Lamborghini bunlardan sadece birkaç örnekti. Şimdi ise bir lüks markanın daha hikâyesinin beyaz perdeye taşınacağı açıklandı.

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İlk fragmanı yayımlanan film, otomotiv dünyasının efsanevi markalarından Maserati’nin kuruluş hikayesi ve zaferleri Hollywood imzasıyla beyaz perdeye aktaracak. Filmin yayınlanan resmi fragmanı, markanın kurucusu olan Maserati kardeşlerin mücadelesini gözler önüne seriyor.

Maserati filminin fragmanı

"Maserati: The Brothers" adını taşıyan biyografik yapım, İtalyan otomotiv efsanesinin doğuşunu dev bir oyuncu kadrosuyla sinemaseverlere sunmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Bobby Moresco'nun oturduğu filmin kadrosunda Al Pacino, Anthony Hopkins, Andy Garcia ve Jessica Alba gibi dünyaca ünlü isimler yer alıyor. İtalyan kardeşlere ise Michele Morrone (Alfieri Maserati), Salvatore Esposito (Bindo Maserati) ve Lorenzo De Moor (Carlo Maserati) hayat veriyor.

Yapım, 1926 yılında Bologna'daki küçük bir atölyede sermayesiz şekilde yola çıkan Maserati kardeşlerin, Avrupa'nın dev üreticilerine karşı el yapımı araçlarla verdiği mücadeleyi konu alıyor. Filmin hikayesindeki en kritik kırılma noktası ve dramatik merkez ise markanın 1939 ve 1940 yıllarında 8CTF Boyle Special aracıyla kazandığı efsanevi Indianapolis 500 yarışı olarak konumlandırılıyor. Maserati, kendi adıyla Indianapolis 500 yarışını kazanan tek İtalyan otomotiv üreticisi olma unvanını günümüzde de korumaya devam ediyor.

Film için 15 Ekim 2026 tarihi hedef vizyon dönemi olarak öngörülse de henüz resmî bir tarih açıklaması yok.