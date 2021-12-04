Mastürbasyonun Sağlığa Olan Faydaları ve Zararları Neler?

İnsanın kendi kendini tatmin ettiği "en güvenli seks" aktivitesi olan mastürbasyonun yararları neler? Zararları var mı? Gelin yakından inceleyelim.

Mastürbasyon, günümüzde bile hala herkesin gizlilikle yürüttüğü, üzerine çok konuşmayı sevmediği bir cinsel aktivite. Bundan 10 yıl önce "çok ayıp" olarak nitelendirilen mastürbasyonun günümüzde pek çok yararı olduğunu biliyoruz. Peki mastürbasyon yapmanın yararları neler, hangi durumlarda zararları var? Bugün sizlere, insan hayatının önemli bir parçası olan mastürbasyonun cinsel sağlığa olan etkisine yakından bakacağız.

Mastürbasyon; hem erkekler hem de kadınlar için pek çok yararı olan bir aktivite. Erkeklerde prostat kanseri riskini azaltmasından kadınlarda adet sancılarını hafifletmeye kadar pek çok olumlu etkisi bulunan masturbasyon eylemi genel cinsel sağlığın da önemli bir parçası. Mastürbasyondan çok orgazm olmayla ilişkili bu yararlar nelermiş, zararlı yönleri var mı gelin yakından inceleyelim.

Masturbasyonun sağlığa olan faydaları

Orgazm sonrası salgılanan yararlı hormonlar

Stres ve kaygıyı azaltıyor

Daha iyi bir uyku deneyimi sunuyor

Cinsel tatmini yükseltiyor

Erkeklerde prostat kanseri ihtimalini azaltıyor

Gün içerisindeki seks dürtüsünün tatmin etmeye yardımcı oluyor

Kadınlarda daha az kramp oluşmasını sağlıyor

Orgazm sonrası yararlı hormonlar salgılanıyor

Orgazm olmak hem erkek hem de kadın vücudunda olumlu etkilere sahiptir. Pek çok yararlı etkisi bulunan orgazm olmanın ağrıyı azaltan endorfin hormonu sağladığı biliniyor. Ayrıca stres, ağrı, korku duygularını düzenlemeye yardımcı oksitosin ve stresi azaltıp ruh halini dengeleyen serotonin hormonu sağlıyor.

Stres ve kaygıyı azaltıyor

Hayatımız stres ve kaygıyla dolmaya başladı. Bu stresi kafamızdan uzaklaştırmak gerekiyor. Bunun en doğal yöntemlerinden biri ise masturbasyon yapmak. Orgazm olma sırasında açığa çıkan oksitosin ve serotonin hormonları stres ve kaygıyı azaltıyor. Aynı zamanda cinsel uyarılmanın stres hormonu olan kortizolu düşürdüğü ortaya çıkmıştır.

Daha iyi bir uyku deneyimi sunuyor

2019'da yayımlanan bir araştırma sonucuna göre hem erkek hem de kadınlar orgazmdan sonra daha iyi uyuyorlar. Bu orgazm ister tek isterse de bir partnerle olsun uyku kalitesini artırdığı keşfedildi. Orgazm, aynı zamanda daha uykulu ve rahat hissetmenizi sağlayan prolaktin hormonunu da artırır.

Cinsel tatmini yükseltiyor

Mastürbasyon, insanın kendi başına yaptığı bir cinsel aktivite olduğu için pek çok olumlu etkisinin yanında kendini tanımak için de çok önemli. Bir insanı en iyi tanıyan kişi kendisidir. Mastürbasyon yaparken nelerden zevk aldığını, hazzını nelerin artırdığını da tanıma imkanı bulunduğu için partnerle bir cinsel ilişki yaşandığında tatmin de daha yüksek olabiliyor.

Erkeklerde prostat kanseri ihtimalini azaltıyor

Mastürbasyonun erkeklerde en önemli yararı prostat kanseri riskini azaltması olarak gösterilebilir. Bir erkeğin prostat kanserini azaltan şey boşalma refleksi. Boşalmayla birlikte kansere neden olabilecek sorunlu bakteri ve toksinlerden de kurtulmuş oluyorsunuz.

Gün içerisindeki seks dürtüsünün tatmin etmeye yardımcı oluyor

Eğer uzun süre orgazm olmazsanızbir süre sonra vücut farklı tepkiler vermeye başlayabilir. Gündelik hayatın her anında seks dürtüsü gibi sorunların ortaya çıkmasına neden olan bu durumu engelleyebilmek için düzenli partnerli seks veya mastürbasyon öneriliyor. Kısacası düzenli boşalan biriyseniz seksi gündelik hayatınızda daha az düşünüyorsunuz.

Kadınlarda daha az kramp oluşmasını sağlıyor

Kadınlar adet dönemlerinde kasılma kaynaklı kramplar yaşayabiliyorlar. Ancak orgazm olmak cinsel organlardaki kan akışını artırdığı için krampları hafifletecek endorfin salgılar. Tıpkı egzersiz yaptığınızda daha az kramp yaşamanız gibi orgazm olmak da size daha sağlıklı bir adet dönemi sunacaktır.

Mastürbasyonun zararları var mı?

Hemen hemen her şeyde olduğu gibi mastürbasyonun da bazı zararlı durumları var. Her ne kadar yararları daha ağır bassa da ve zararlarını dikkatle ve çizilen sınırlarla kolaylıkla bertaraf edebiliyor olsanız da bu zararlar neymiş ve ne yapmanız gerekiyor bakalım.

Cinsel yolla bulaşan hastalık ve enfeksiyon

Zihinsel sağlık

Bağımlılık

Cinsel yolla bulaşan hastalık ve enfeksiyon

Mastürbasyon, seksin en güvenli hali olarak kabul edilebilir. Çünkü tek başına yapılan bir eylem ve cinsel yolla bulaşan hastalık ihtimali en aza indirgenmiş oluyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bazı durumlar var. Özellikle mastürbasyon sırasında kullandığınız oyuncakların temiz olması gerekiyor. Bu oyuncakları bir kişiyle paylaşılması risk taşırken, kullanım sırasında da temiz olduğundan emin olmak gerekiyor.

Zihinsel sağlık

Mastürbasyonun stres açısından olumlu yanı bulunuyor olsa da sosyo-kültürel yapıdan kaynaklı suçluluk duygusuna neden olabiliyor. Bazı insanlar mastürbasyon yaptıkları için kendilerini suçlu hissedebilir, bu da uzun vadede zihinsel sorunlara yol açabilir.

Bağımlılık

Suyun bile fazlası zararlı. Aynı şekilde mastürbasyonun fazlası da zararlı diyebiliriz. Genel sağlık açısından şu kadar mastürbasyon zararlıdır şeklinde bir terim bulunmuyor. Bunu aslında siz belirliyorsunuz. Eğer yaptığınız mastürbasyon hayatınızı etkiliyor, diğer şeyleri yapmanızı engelliyorsa bağımlı olmuş olabilirsiniz. Bu noktada bir doktora başvurmak gerekiyor.

Mastürbasyonun faydaları ve zararlarını inceledik. Bilimsel açıdan odaklandığımızda mastürbasyonun zararlarından çok yararı olduğu görülüyor. Peki sizin bu konuda düşünceleriniz nelerdir? Yorumlar kısmında buluşalım.

Kaynak: 1, 2, 3, 4, 5