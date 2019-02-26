Huawei, iki telefonu için Android Pie yazılımının yeni bir beta versiyonunu yayınladı.

Huawei, birkaç haftadır Mate 20 Lite ve Honor 8X üzerinde Android 9 Pie betayı test ediyor. Şirket, daha önce bu iki telefon için bir dizi beta güncellemesi yayınlamıştı. Birçok kişi yeni gelen güncellemenin Android Pie'ın kararlı sürümünü getireceğini düşünse de yayınlanan güncellemenin başka bir beta sürümü olduğu ortaya çıktı.

Yayınlamanın bir parçası olarak hem Huawei Mate 20 Lite hem de Honor 8X, Şubat 2019 için yeni bir Android güvenlik paketi alacak.

Huawei Share kullanıcı deneyimi gelişiyor

Aynı güncelleme, Huawei Share kullanıcı deneyimindeki gelişmelerin yanı sıra, belirli senaryolarda kaydetme kararlılığı ve netliği için iyileştirmelerle birlikte geliyor. İki cihazın da EMUI 9.0.1.156 güncellemesi aldığını söyleyebiliriz. Bu versiyona geçiş yapmak için en az 9.0.1.150 sürümü gerekiyor.

İkilinin ayrıca Çin'deki yeni EMUI 9.0 beta güncellemesini aldığını belirtmekte fayda var. Maimang 7 olarak bilinen Mate 20 Lite, SNE-AL00 model numarasına sahipken, Honor 8X, JSN-AL00, JSN-AL00a ve JSN-TL00 gibi farklı model numaralarına sahip.

Ayrıca güncellemenin dağıtımının aşamalı olarak gerçekleşeceğini de ekleyelim. Bu durum, bazı kullanıcıların diğerlerinden daha önce güncellemeyi alacağı anlamına geliyor.