  • Huawei Mate 20 Lite, Android 9 Pie Güncellemesini Alıyor

Huawei Mate 20 Lite, Sonunda Beklenen Android 9 Pie Güncellemesini Alıyor

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Huawei’nin başarılı telefonlarından Huawei Mate 20 Lite, uzun bir süredir Android 9.0 Pie güncellemesini bekleyen telefonların arasında bulunuyordu. Son haberlere göre cihaz Android’in son sürümüne kavuşuyor.

Huawei’nin uygun fiyatlı airal gemisi katillerinden olan Huawei Mate 20 Lite, Android 9.0 Pie’ın beta sürümünü aldı.

Başta Çin’de yayınlanan güncellemenin Almanya’ya geldiği, Huawei.blog’da bir Alman kullanıcının paylaşımı sonucunda doğrulandı. Güncellemenin hızla yayılması bekleniyor.
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Uzun süredir beklenen güncelleme sayesinde kullanıcılar uyarlanabilir batarya ve diğer birçok Android 9.0 Pie özelliğini telefonlarında kullanabilecek. Aynı zamanda içerisinde EMUI 9.0 arayüzünü de bulunduracak olan güncellemenin 3,6 GB bir değere sahip olduğunu söylemekte de yarar var.
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2018 yılının Ağustos ayında duyurulan cihaz, 6,3 inçlik bir ekranınında 1080x2340 değerinde bir çözünürlüğü kullanıcılarına sunuyor. 64 GB dahili depolamasının yanı sıra 4 ve 6 GB RAM seçenekleri de olan cihaz arkada 20 MP + 2 MP bir kamera setine sahipken önde de 24 MP + 2 MP değerlerinde bir kamera setini bulunduruyor. Tüm bu güzel özelliklerin yanına bir de Android’in son sürümü eklenince bu cihazı tercih edecek kullanıcıların artabileceğini söyleyebiliriz.

Kaynak : https://www.netzwelt.de/huawei-mate-20-lite/169579-huawei-mate-20-lite-beta-android-9-pie-gestartet.html
Etiketler: huawei, mate 20 lite, android 9.0 pie
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