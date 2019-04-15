İnsan Beyniyle Bulut Sistemini Birleştiren Araştırma Başladı

Yeni araştırmaların sonucunda insanlık tarihinde çığır açacak bir gelişmeye bir adım daha yaklaşıldı. Yakın gelecekte insan beyniyle bulut sistemleri arasında entegrasyon sağlanabilir.

Bilim insanlarına göre insanlık şimdi de insan biyolojisi ve gelişmiş teknolojinin daha önce hiç görülmemiş bir şekilde birleştirildiği; düşüncelerimiz ve bilgilerimizin gerçek zamanlı olarak doğrudan buluta aktarıldığı yeni bir gelişmiş teknoloji ile tanışmanın eşiğinde olabilir.

Henüz yayımlanan bir araştırma makalesine göre, gelecekte ‘insan beyni/bulut arayüzü’ olarak adlandırılan yeni bir teknoloji ile tanışacağız. Bilim insanları, şu an bu sistemin teknolojik temellerinin ne olabileceğini araştırıyor ve bu bilim kurgu hayali gerçeğe dönüştürmeden önce aşmaları gereken bazı engelleri ele alıyor. Beyin/bulut arayüzü (B/CI), Kaliforniya’daki Moleküler Üretim Enstitüsü’nde (IMM) kıdemli yazar ve nanoteknoloji araştırmacısı olacak çalışan Robert Freitas Jr ve başında olduğu ekibin iddialarına göre, nanorobotik alanındaki muhtemel gelişmelerin hayata geçirilme olasılığı çok yüksek.

Bir insan saçının genişliği kadar bile büyük olmayan nanorobotların, bir gün tüm yönleriyle insanlığa ve gezegenimize yarar sağlaması bekleniyor. Ancak beyin/bulut arayüzünün hayata geçirilmesi için nanorobotlar üzerinde daha fazla çalışılması gerekiyor.

Freitas’ın konuya dair açıklaması şu şekilde oldu: “Bu cihazlar insanlardaki damar diziliş ve yayılışlarını yönlendirebilecek, kan ve beyin arasındaki bariyerleri aşabilecek ve kendilerini beyin hücrelerinin arasına hatta içine otomatik olarak yerleştirebilecek. Sonrasında da gerçek zamanlı olarak beyni izlemek ve veri özütlemek için bulut tabanlı bir süperbilgisayar ağına kablosuz olarak şifreli bilgileri iletebilecek ve aynı zamanda ağdan bilgi alabilecek.”

Bu teknolojik ütopyanın ne zaman hayata geçirileceği hakkında araştırmacılar kesin bir tarih veremese de, araştırma makalelerinde bunun ‘önümüzdeki birkaç on yıl’ içerisinde gerçekleşebileceği ihtimalini belirttiler.

Verilen süreyi karşılasa da karşılamasa da, umarız ki bu yeni beyin/bulut arayüzü öngörüldüğü gibi çalışır ve doğru türde bilimsel ve teknolojik çözümler geliştirebilir.