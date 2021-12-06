Renault, Kadjar'ın yeni versiyonu olarak lanse edilen 2022 model kompakt SUV'unun ismini açıkladı. Şirket tarafından paylaşılan video, bu aracın isminin Austral olacağını gözler önüne serdi.

Fransız otomotiv şirketi Renault, bir süredir yeni bir kompakt crossover üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Otomotiv sektörünün ilk kez geçtiğimiz aylarda kamuflajlı görüntüleriyle tanışma imkanı yakaladığı araç, ilk etapta Kadjar'ın yenilenen versiyonu olarak düşünülüyordu. Ancak yaşanan son gelişme, bu aracın farklı bir isme sahip olacağını gözler önüne seriyor.

Renault'un paylaştığı bir video, yaklaşmakta olan aracın ismini ortaya koydu. Videoda yer alan bilgilere göre Kadjar'ın yeni versiyonu, "Austral" olarak isimlendirilecek. Bu yeni isim, şirket tarafından çok sevilmiş gibi görünüyor. Zira konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sylvia Dos Santos isimli yetkili, "Austral, güney yarım kürenin canlılığını ve sıcaklığını çağrıştırıyor. Seyahate davet eden ve bir SUV için mükemmel bir isim. Telaffuzu kolay ve uluslararası seslerin ahenkli dengesi..." ifadeleriyle bu ibarenin ne anlama geldiğini açıklamış oldu.

Austral, şirketin yeni tasarım dilini benimsiyor

Renault, bundan aylar önce düzenlediği bir etkinlikte 2022 model araçlarında kullanacağı yeni logosunu tanıtmıştı. Bu logo, şirketin elektrik devrimine yönelik çalışmalarının bir parçasıydı. Austral'ın arka kısmında kullanılan yeni logo, şirketin elektrik devrimindeki kararlığına atıfta bulunuyor.

Renault'un kompakt crossover modeli, teknik detayları açısından hala gizemini koruyor. Ancak daha önce edilen bilgiler, bu aracın 4,5 metre uzunluğa sahip olacağını gözler önüne sermişti. Bu uzunluk, Austral'ın en popüler rakiplerinden Nissan Qashqai'den daha uzun olacağı anlamına geliyor. Şirket, aracının yeni detaylarını açıkladığında, bu bilgileri sizlere aktarmaya devam ediyor olacağız.

Austral için hazırlanan tanıtım videosu