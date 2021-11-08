Güvenlik Yazılımı Şirketi McAfee, 14 Milyar Dolara Satıldı

En ünlü güvenlik yazılım şirketlerinden McAfee, rekor fiyata satıldı. Bir yatırımcı grubu tarafından satın alınan şirketin satın alma işlemlerinin 2022'nin ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.

Yeni gelen bir açıklamayla güvenlik yazılımı şirketi McAfee; bir yatırımcı grubu tarafından 14 milyar dolar karşılığında satın alındı.

1987 senesinde kurulan ve bilgisayar antivirüs yazılımıyla ünlenen şirketin kurucusu olan John McAfee’nin 1994 yılında şirketten ayrılması sonrasında McAfee, 7.68 milyar dolar karşılığında Intel tarafından 2010’da satın alınmıştı. 2014 yılındaysa Intel, güvenlik yazılımı için McAfee marka adını kullanımdan kaldırdığını açıklamış ve şirketin “Intel Security’ ismiyle yeniden markalaştırdığını duyurmuştu.

Anlaşmanın 2022'nin ilk yarısında sonuçlanması bekleniyor

Geçtiğimiz ekim ayında halka açık olarak borsaya keskin bir dönüş yapan McAfee, yaptığı açıklamada, temmuz ayında Enterprise işini özel sermaye şirketi Symphony Technology Group'a 4 milyar dolara sattıktan sonra “tamamen tüketici siber güvenlik” şirketi olarak devam edeceğini belirtmişti.

Pazartesi günü yaptığı duyuruda şirket; Advent International Corp., Permira Advisers ve Crosspoint Capital Partners'ın da aralarında bulunduğu yatırımcı grubuna satışında 2022'nin ilk yarısında anlaşmaya varılmasının beklendiğini aktardı.

John McAfee, geçtiğimiz haziran ayında hayatını kaybetmişti

Şirketin kurucusu olan ve McAfee'ten ayrıldıktan sonra sorunlu bir hayat süren John McAfee; 2012'de bir komşusunun öldürülmesiyle bağlantılı olarak yetkililer tarafından sorgulanmaya çalışırken Guatemala'ya kaçmıştı.

Mart ayında ise McAfee, Twitter takipçilerini belirli kripto paralara yatırım yapmaya ikna ettiği ve ardından fiyatlar yükseldiğinde varlıklarını sattığı bir kripto para düzeni üzerinden dolandırıcılıkla suçlanmıştı. İspanya'nın vergi dolandırıcılığı suçlamalarıyla yüzleşmek üzere ABD'ye iadesini onaylamasından kısa bir süre sonra da McAfee, haziran ayında Barselona'daki bir hapishane hücresinde ölü bulundu.